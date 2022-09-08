Санкт-Петербург, 8 сентября, 2022, 13:53 — ИА Регнум. Признание блокады Ленинграда геноцидом важно для создания правильного эмоционально-идеологического стержня молодого поколения жителей России, считает доцент кафедры журналистики и медиакоммуникаций СЗИУ РАНХиГС, кандидат политических наук Ольга Дегтярева.

Блокадный Ленинград

По ее словам, искажение истории влечет за собой искажение нравственности, и это видно уже сейчас, когда зачастую среди молодежи идет подмена ценностей.

«В данном случае идейно-идеологическая составляющая крайне важна для создания эмоционально-идеологического стержня молодого поколения, которого так не хватает в нынешних условиях», — заметила собеседница агентства, напомнив, что о необходимости признания блокады Ленинграда не только военным преступлением, но и геноцидом советского народа, говорили многие годы советские, российские и немецкие историки.

Политолог уточнила, что изначально, на Нюрнбергском трибунале, блокада Ленинграда была квалифицирована как преступление, но не преступление против человечности, в силу того, что не было достаточного времени для обработки материалов (было представлено более 5 млн документов — дел, свидетельств преступлений против славян, советских граждан). Тогда не были вскрыты и не доведены до общественности многие дела о преступлениях нацистов.

«Например, о том, что были концлагеря под Гатчиной, расстрел женщин и детей под Лугой. То, что война велась на уничтожение советского народа, именно эта формулировка должна была звучать. После войны старшее поколение в Германии было благодарно, что на всё население Германии не была возложена коллективная вина, коллективная ответственность за эти зверства», — добавила Дегтярева.

Также собеседница ИА REGNUM пояснила, что в нынешних реалиях нужно напомнить о том, что вина за послевоенный раздел Германии лежит не на СССР, а на Великобритании и США, о плане Моргентау (расчленение Германии, переход важных промышленных районов под международный контроль, ликвидация тяжёлой промышленности, демилитаризация и превращение Германии в аграрную страну, — прим. ред.).

«Эти исторические искажения крайне важно обозначить, особенно в нынешних условиях квази токсичных идеологий, которые проникают, как социальный вирус, на территорию нашего государства, необходимо напомнить о вехах истории, которые были», — подчеркнула доцент СЗИУ РАНХиГС.

Вместе с тем Ольга Дегтярева указала, что не удивится, если в нынешних реалиях власти Германии, в ответ на признание блокады Ленинграда геноцидом, вспомнят о «Сталинградском котле» (Сталинградской битве), как после называли великое сражение на Волге фашисты, которые, оказавшись в окружении советских войск, страдали от голода во время сильных морозов, а затем получали награды за отмороженные конечности.

«От них, в нынешних условиях дипломатических игр, этого можно ожидать», — резюмировала собеседница агентства.

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Ранее ИА REGNUM сообщало, что прокуратура Петербурга обратилась в городской суд с иском о признании блокады Ленинграда военным преступлением и геноцидом советского народа. Это сделано в целях защиты национальных интересов страны, законных прав и интересов неопределенного круга лиц — жителей блокадного Ленинграда, родственников и потомков мирных жителей, погибших на территории города.