Гибель самолёта-разведчика российской армии Ил-20 в Сирии
Инцидент с Ил-20 в Сирии может повториться — представитель госдепа США
Представитель госсекретаря США по Сирии Джеймс Джефф заявил, что в связи с поставкой Дамаску российских зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) С-300 сирийские военные с большой долей вероятности будут осуществлять ошибки наподобие той, в результате которой был сбит самолет Ил-20 ВКС РФ. Об этом сообщает...
23 ноября 2018
Лондон ищет «след России», Сахалин – способ сохранить Курилы: Радио REGNUM
В Лондоне обнародовали свежие данные об отравлении в Солсбери; В Израиле признали возможности «защитного зонтика» С-300; Порошенко планирует укрепить восточный фланг НАТО украинской армией; Сахалинцы вышли на пикеты против передачи Курил Японии; Котельные Еврейской АО — на грани остановки...
23 ноября 2018
Израильский эксперт признал возможности «защитного зонтика» С-300
Боевая авиация Израиля не может в настоящее время свободно наносить удары по территории Сирии, поскольку ее защищает «зонтик» поставленных Россией зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) С-300. Об этом пишет Haaretz. По мнению экспертов израильского издания, после инцидента со сбитым самолетом Ил-20...
23 ноября 2018
Запад вместо реакций на убийства выдаёт критику на выборы: Радио REGNUM
Путин обсудил гибель российского самолета в Сирии с Нетаньяху; Запад вместо убийств в Донбассе осуждает выборы; Приговоры по «экстремистской» статье пересмотрят; Останки пассажиров разбившегося под Москвой «Ан-148» доставили в Орск; Учёные рассказали правду о неандертальцах. Следующий выпуск...
16 ноября 2018
Путин обсудил с Нетаньяху гибель российского самолета в Сирии
Во время визита в Париж президент России Владимир Путин обсудил с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху гибель российского самолета-разведчика Ил-20 в Сирии, об этом глава государства заявил 15 ноября, отвечая на вопросы журналистов по итогам визита в Сингапур. По его словам, во время...
15 ноября 2018
США и Израиль стремятся к диалогу с РФ, Киев – к зачистке: Радио REGNUM
Патрушев заявил о возобновлении диалога между Россией и США; В Италии считают, что Евросоюзу необходимо наладить диалог с Москвой; Израиль хотят нормализовать подорванные отношения с Россией; Киев готовится к зачистке перед выборами; Военнослужащих обяжут хранить в тайне сведения о себе. Следующий...
8 ноября 2018
США ищут защиты от РФ, Киев нагнетает антироссийскую истерию: Радио REGNUM
В США хотят защитить выборы от «российского вмешательства»; Киев вновь «нагнетает антироссийскую истерику»; В Дамаске оценили вероятность успешных атак Израиля; На Украине «душат свободу слова»; Москва запросила обсуждение санкций против КНДР в Совбезе ООН. Следующий выпуск новостей на Радио REGNUM...
8 ноября 2018
Израиль хочет нормализации отношений с Россией, подорванных гибелью Ил-20
Израиль предпримет шаги для нормализации взаимодействия с российскими военными в Сирии, подорванного инцидентом с гибелью Ил-20, заявил 7 ноября журналистам официальный представитель армии обороны Израиля Джонатан Конрикус. По его словам, деэскалация возникшей тогда напряженности будет выгодна...
7 ноября 2018
Три дивизиона российских С-300 в Сирии приведены в боевую готовность
Все три дивизиона зенитных ракетных комплексов, которые были поставлены Россией в Сирию после гибели над Средиземным морем 15 российских военнослужащих и крушения самолёта-разведчика Ил-20, готовы к боевой работе. Российские специалисты завершили их модернизацию до экспортной версии С-300ПМУ-2...
7 ноября 2018
Военные РФ и Израиля продолжают контакты после инцидента со сбитым Ил-20
Контакты между российскими и израильскими военными продолжаются. Инцидент со сбитым над Средиземным морем российским самолётом-разведчиком Ил-20 на них не повлиял. Об этом журналистам заявил генеральный директор департамента Евразии МИД Израиля Алекс Бен-Цви. Читайте также: Минобороны РФ обнародует...
5 ноября 2018
Россия заручилась поддержкой Кубы, Киев ждёт её от Германии: Радио REGNUM
Куба окажет поддержку Москве на международных площадках; Израильские военные боятся сирийских С-300; Трамп считает, что к США вернулось уважение мирового сообщества; В Киеве призывают Германию признать «голодомор»; День Победы и гимн объединяют жителей России. Следующий выпуск новостей на Радио...
2 ноября 2018
Стало известно месторасположения поставленных Россией в Сирию С-300
Четыре батареи зенитных ракетных систем С-300, которые Москва поставила Сирии после крушения российского самолёта-разведчика Ил-20 над Средиземным морем, развёрнуты на недавно построенном участке вблизи северо-западного сирийского города Масьяф в провинции Хама. Фотографии, полученные со спутника...
25 октября 2018
Россия создаст в Сирии систему классической противовоздушной обороны
Потенциальных нарушителей воздушного пространства Сирии лишат возможности управлять любыми средствами во всех средах — в воздухе, на земле, на море. Такую возможность даст система классической противовоздушной обороны (ПВО), которую на территории арабской республики планирует создать Россия. Об...
17 октября 2018
Украина – в огне, Крым бьёт рекорды: Радио REGNUM
Страны Евразии могут противодействовать протекционизму США; На Украине очередной пожар на складе с боеприпасами; В Госдуме считают полеты над Израилем небезопасными; Военные пилоты в Польше покидают армию; Крым обновил рекорд по числу туристов. Следующий выпуск новостей на Радио REGNUM в 17:00 мск...
9 октября 2018
Госдуме предлагают изучить вопрос безопасности полетов над Израилем
Группа депутатов Госдумы во главе с лидером «Справедливой России» Сергеем Мироновым внесла на рассмотрение нижней палаты парламента протокольное поручение в связи с крушением российского самолета Ил-20 в Сирии, передает корреспондент ИА REGNUM 9 октября. Речь идет о крушении военного самолета РФ...
9 октября 2018
СМИ: Сирия получила 24 пусковые установки С-300 и триста ракет для них
Сирийская армия получила от России три дивизиона зенитно-ракетных комплексов С-300, сообщает 8 октября ТАСС со ссылкой на неназванный источник в военно-дипломатических кругах. Агентство утверждает, что в Сирию безвозмездно поставлены 24 пусковые установки С-300ПМ (экспортный вариант) и боекомплект...
8 октября 2018
Индия заявила о независимости от США, Британия «атаковала» РФ: Радио REGNUM
Индия не боится американских санкций из-за договора с Москвой; Сын против отца: об отношениях Польши и России; Главный раввин России недоволен поставкой С-300 в Сирию; Грузия не хочет восстанавливать дипотношения с Россией; Британия проверяет мощь своих дронов «на России». Следующий выпуск новостей...
8 октября 2018
Главный раввин России назвал ошибкой поставку С-300 в Сирию
Главный раввин России Берл Лазар неодобрительно воспринял решение Москвы поставить Сирии зенитно-ракетные комплексы С-300. По его словам, это лишь добавит проблем в регионе. Читайте также: Лавров: Россия уже начала поставку С-300 в Сирию Поставка С-300 в Сирию не несёт угрозы для третьих стран —...
8 октября 2018
В Израиле считают, что С-300 не смогут противостоять истребителям F-35
Поставленные Сирии российские зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) С-300 не смогут помешать новейшим истребителям F-35, стоящим на вооружении ВВС Израиля, заявил 6 октября министр регионального сотрудничества Израиля Цахи Ханегби в эфире радиостанции Армии обороны Израиля. Его слова приводит газета...
6 октября 2018
СМИ: США срочно передают Израилю дополнительные истребители F-35
США намерены срочно передать Израилю дополнительные истребители пятого поколения F-35, сообщает 5 октября интернет-портал DEBKA. Портал утверждает, что для ускорения поставок эти новейшие самолеты изымаются из состава эскадрилий ВВС США. При этом подчеркивается, что решение принято на фоне прибытия...
5 октября 2018