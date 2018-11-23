Москва, 4 марта, 2021, 17:19 — ИА Регнум. С 2010 года по 2020 год количество операций, проводимых бесконтактными платежами, увеличилось в РФ более чем в 30 раз. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 4 марта заявил доцент кафедры финансового менеджмента РЭУ им. Г. В. Плеханова Аяз Алиев.

«Основной причиной роста бесконтактных платежей является активное использование при расчетах мобильных телефонов, на которых имеется возможность бесконтактной оплаты (технология NFC). Данная технология удобна, безопасна и требует минимум усилий, имеется практически на всех смартфонах, — сказал Алиев. — Бесконтактные платежи не только удобны, но также перспективны. С 2010 по 2020 год количество операций, проводимых бесконтактными платежами, увеличилось в РФ более чем в 30 раз. Считаю, что через несколько лет уже около 90% расчетов в магазинах будут проводиться бесконтактным способом».

С каждым днем, как полагает Алиев, количество бесконтактных платежей будет все больше расти, так как, помимо удобства и популярности, банки и магазины активно занимаются заменой старых касс на новые с возможностью бесконтактных платежей.

«Но развитие бесконтактных технологий сопряжено с такими рисками для клиентов, как возможная утечка конфиденциальных данных, — предупредил Алиев. — Кроме этого, контрольным органам удобнее контролировать финансовые транзакции граждан, что многим может не нравиться».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее о ситуации с развитием бесконтактных платежей в РФ высказался руководитель направления исследований финансового центра СКОЛКОВО-РЭШ Егор Кривошея.