Иерусалим, 5 октября, 2018, 20:53 — ИА Регнум. США намерены срочно передать Израилю дополнительные истребители пятого поколения F-35, сообщает 5 октября интернет-портал DEBKA.

U.S. Air Force ВВС Израиля

Портал утверждает, что для ускорения поставок эти новейшие самолеты изымаются из состава эскадрилий ВВС США. При этом подчеркивается, что решение принято на фоне прибытия в Сирию российских зенитно-ракетных комплексов С-300.

По мнению портала, это должно показать решимость Белого дома поддержать продолжение воздушных нападений ВВС Израиля на территорию Сирии.

Стоит отметить, что в израильских СМИ растет количество публикаций, повествующих о «беспомощности» ЗРК С-300, неспособных обнаружить и поразить самолеты ВВС Израиля, среди которых уже есть истребители пятого поколения F-35.

Тем не менее, израильская боевая авиация прекратила полеты над территорией Сирии. Напомним, истребители F-35, якобы невидимые для российских систем ПВО, уже есть в составе ВВС Израиля.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 декабря 2016 года на базу ВВС Израиля Неватим из США прибыли первые два истребителя пятого поколения Lockheed Martin F-35 Lightning II.