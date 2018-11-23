Лондон ищет «след России», Сахалин – способ сохранить Курилы: Радио REGNUM
Иван Шилов ИА REGNUM
Радио REGNUM
Москва, 23 ноября, 2018, 11:00 — ИА Регнум.
- В Лондоне обнародовали свежие данные об отравлении в Солсбери;
- В Израиле признали возможности «защитного зонтика» С-300;
- Порошенко планирует укрепить восточный фланг НАТО украинской армией;
- Сахалинцы вышли на пикеты против передачи Курил Японии;
- Котельные Еврейской АО — на грани остановки.
Следующий выпуск слушайте в 14:00 мск.
Слушайте выпуск на сайте regnum.podster.fm/899.