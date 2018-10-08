Индия заявила о независимости от США, Британия «атаковала» РФ: Радио REGNUM
Иван Шилов ИА REGNUM
Радио REGNUM
Москва, 8 октября, 2018, 14:00 — ИА Регнум.
- Индия не боится американских санкций из-за договора с Москвой;
- Сын против отца: об отношениях Польши и России;
- Главный раввин России недоволен поставкой С-300 в Сирию;
- Грузия не хочет восстанавливать дипотношения с Россией;
- Британия проверяет мощь своих дронов «на России».
Следующий выпуск новостей на Радио REGNUM в 17:00.
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