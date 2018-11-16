Запад вместо реакций на убийства выдаёт критику на выборы: Радио REGNUM
Иван Шилов ИА REGNUM
Радио REGNUM
Москва, 16 ноября, 2018, 08:00 — ИА Регнум.
- Путин обсудил гибель российского самолета в Сирии с Нетаньяху;
- Запад вместо убийств в Донбассе осуждает выборы;
- Приговоры по «экстремистской» статье пересмотрят;
- Останки пассажиров разбившегося под Москвой «Ан-148» доставили в Орск;
- Учёные рассказали правду о неандертальцах.
Следующий выпуск новостей на Радио REGNUM в 11:00 мск.
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