Россия заручилась поддержкой Кубы, Киев ждёт её от Германии: Радио REGNUM
Иван Шилов ИА REGNUM
Радио REGNUM
Москва, 2 ноября, 2018, 14:00 — ИА Регнум.
- Куба окажет поддержку Москве на международных площадках;
- Израильские военные боятся сирийских С-300;
- Трамп считает, что к США вернулось уважение мирового сообщества;
- В Киеве призывают Германию признать «голодомор»;
- День Победы и гимн объединяют жителей России.
Следующий выпуск новостей на Радио REGNUM в 17:00 мск.
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