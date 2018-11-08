США и Израиль стремятся к диалогу с РФ, Киев – к зачистке: Радио REGNUM
Иван Шилов ИА REGNUM
Радио REGNUM
Москва, 8 ноября, 2018, 17:00 — ИА Регнум.
- Патрушев заявил о возобновлении диалога между Россией и США;
- В Италии считают, что Евросоюзу необходимо наладить диалог с Москвой;
- Израиль хотят нормализовать подорванные отношения с Россией;
- Киев готовится к зачистке перед выборами;
- Военнослужащих обяжут хранить в тайне сведения о себе.
Следующий выпуск новостей на Радио REGNUM в 20:00 мск.
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