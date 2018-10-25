Иерусалим, 25 октября, 2018, 14:35 — ИА Регнум. Четыре батареи зенитных ракетных систем С-300, которые Москва поставила Сирии после крушения российского самолёта-разведчика Ил-20 над Средиземным морем, развёрнуты на недавно построенном участке вблизи северо-западного сирийского города Масьяф в провинции Хама. Фотографии, полученные со спутника, с месторасположением комплексов 24 ноября опубликовала частная израильская компания ImageSat International.

Иван Шилов ИА REGNUM С-300

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Отмечается, что именно в этом районе Израиль наносил авиаудары по целям, предположительно связанным с программой химического оружия Сирии, сообщает газета The Times of Israel.

На снимках видно, что объект находится в 1,3 км от российской зенитной батареи С-400, которая считается одной из самых передовых систем противовоздушной обороны. Это приблизительно в 55 км от авиабазы Хмеймим и 45 км от базы материально-технического обеспечения ВМФ РФ в сирийском порту Тартус.

По данным компании, С-300 в настоящее время ещё не поставлены на боевое дежурство. Также неясно, кто их обслуживает, — российские военные или сирийцы.

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Как сообщало ИА REGNUM, решение о поставках в Сирию ЗРК С-300 было принято после гибели 17 сентября в небе над Сирией российского самолёта-разведчика с экипажем из 15 человек, произошедшей из-за провокационных действий самолёта ВВС Израиля. 2 октября 2018 года Сергей Шойгу доложил о завершении переброски комплексов С-300 в Сирию президенту РФ Владимиру Путину. Всего в арабскую республику было поставлено 24 пусковые установки С-300ПМ (экспортный вариант) и боекомплект для них в количестве 300 ракет.