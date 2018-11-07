Иерусалим, 7 ноября, 2018, 21:00 — ИА Регнум. Израиль предпримет шаги для нормализации взаимодействия с российскими военными в Сирии, подорванного инцидентом с гибелью Ил-20, заявил 7 ноября журналистам официальный представитель армии обороны Израиля Джонатан Конрикус.

U.S. Air Force Израильский истребитель

По его словам, деэскалация возникшей тогда напряженности будет выгодна обеим сторонам.

«Мы определенно делаем это. Меры безопасности принимаются. И мы продолжим это делать», — сказал Конрикус, отвечая на вопрос о перспективах нормализации отношений .

Кроме того, он пояснил, что механизм предупреждения конфликтов в небе Сирии до сих пор работает.

«Информация идет, и соответствующие стороны ее используют», — сказал представитель армии обороны Израиля .

Как сообщало ИА REGNUM, 17 сентября 2018 года российский самолет-разведчик Ил-20 был сбит сирийской ракетой при возвращении на авиабазу Хмеймим в Сирии из-за провокационных действий истребителей F-16 израильских ВВС. Погибли 15 российских военнослужащих.

После этого Россия приняла решение поставить Сирии комплексы ПВО С-300 и перестроить всю систему противовоздушной обороны этой страны.

Напомним, 7 ноября три дивизиона С-300 были поставлены на боевое дежурство в Сирии.