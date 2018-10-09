Москва, 9 октября, 2018, 11:17 — ИА Регнум. Группа депутатов Госдумы во главе с лидером «Справедливой России» Сергеем Мироновым внесла на рассмотрение нижней палаты парламента протокольное поручение в связи с крушением российского самолета Ил-20 в Сирии, передает корреспондент ИА REGNUM 9 октября.

Истребитель F-16 израильских ВВС

Речь идет о крушении военного самолета РФ, произошедшем 17 сентября, в результате которого погибло 15 военнослужащих из РФ. Как отмечают парламентарии, самолет был сбит силами сирийской противовоздушной обороны из-за «провокационных действий военно-воздушных сил Израиля».

«Произошедшие события могут свидетельствовать о том, что Израиль осуществляет свои военные маневры без соблюдения ранее достигнутых договоренностей с РФ», — отмечают авторы.

Такие действия Израиля создают опасность для суверенитета Сирии, а также угрожают безопасности для гражданских самолетов, которые летают над территорией Израиля, считают депутаты.

В связи с этим они предлагают поручить комитету Госдумы по транспорту запросить в Минтрансе РФ информацию о том, насколько полеты над Израилем соответствуют международным и российским требованиям авиационной безопасности.