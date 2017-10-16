Стрельба в Лас-Вегасе на фестивале кантри Route 91
Финансисты посчитали убытки казино из-за стрельбы в Лас-Вегасе
Более $40 млн не досчитаются отели и казино Лас-Вегаса из-за оттока туристов, который образуется после трагических событий в начале октября, передает 16 октября The Japan Times со ссылкой на отчет инвестиционного банка Morgan Stanley. К настоящему моменту стоимость акций крупнейших казино в городе...
16 октября 2017
Доведет ли Трампа американский парламент «до ручки»?
Прошедшая неделя выдалась для президента США нелегкой: сперва — визит в особенно пострадавшее от разрушительного урагана Пуэрто-Рико, которому Трамп пообещал помощь, включая избавление от $70 млрд внешнего долга. Там же Трамп «пошутил», что пуэрториканцы немножко «подпортили бюджет» США. Затем —...
13 октября 2017
Америка Трампа: одна катастрофа сменяет другую
Минувшую неделю 45-й президент США начал с давно планировавшегося визита в Пуэрто-Рико. Не так давно это «свободно ассоциированное» со Штатами островное государство приняло на себя основной удар урагана «Мария». Трамп приехал лично ознакомиться с промежуточными результатами спасательной операции...
11 октября 2017
Полиция США: стрелок из Лас-Вегаса «работал» без сообщников
Второго стрелка, который мог бы быть сообщником Стивена Пэддока, устроившего бойню в городе Лас-Вегас (штат Невада, США), не найдено: вероятно, американец стрелял по гостям кантри-фестиваля Route 91 в одиночку, передает телеканал CNN. Комментируя промежуточные результаты расследования массового...
10 октября 2017
Раскрыто содержание записки стрелка из Лас-Вегаса
Стрелок из Лас-Вегаса рассчитывал на листке бумаги траекторию выстрелов и расстояние до своих жертв. По всей видимости, Стивен Пэддок стремился убить как можно больше людей, передает телеканал CBS. О содержании записки, найденной в номере гостиницы, откуда Пэддок вел огонь, рассказали четыре...
8 октября 2017
Лас-Вегас: Кто и зачем стрелял в белого избирателя Трампа?
Прошла неделя после одного из самых массовых убийств в истории США (самое массовое — 11 сентября 2001 года). Напомню, что (по официальной версии) 1 октября в Лас-Вегасе во время вечернего концерта на кантри-фестивале была открыта стрельба по зрителям. В результате стрельбы было убито 59 человек и...
7 октября 2017
Советник Трампа обвинила демократов в плохом контроле за оборотом оружия
Представители демократической партии США настолько увлеклись расследованием «российского вмешательства» в выборы президента США, что позабыли о контроле за оборотом оружия, сказала советник президента США окна с 32- го этажа гостиничного номера развлекательного комплекса Mandalay Bay Casino. В...
6 октября 2017
Оружейное лобби США согласилось с ограничениями на свободную продажу оружия
Оружейное лобби в США согласилось с некоторыми мерами по ограничению свободной продажи огнестрельного оружия, сообщает 6 октября Reuters. Речь идет об ограничении продажи аксессуаров для винтовок, позволяющих вести автоматическую стрельбу, которые сделали возможным бойню на музыкальном фестивале в...
6 октября 2017
Премьер-министр Австралии подвел итоги «оружейной амнистии»
Премьер-министр Австралии Малкольм Тернбулл сообщил, что в ходе «оружейной амнистии» граждане страны сдали государству 51 тыс. единиц нелегального огнестрельного оружия, передает Reuters. Комментируя итоги кампании по приему у населения оружия, Тернбулл упомянул бойню в Лас-Вегасе в США, в...
6 октября 2017
«Добрый и заботливый человек»: подруга стрелка из Лас-Вегаса дала показания
Мэрилу Дэнли, подруга устроившего массовую стрельбу в американском Лас-Вегасе Стивена Пэддока, знала его как доброго и заботливого человека. Об этом 5 октября сообщает The Independent со ссылкой на заявление женщины, которое распространил ее адвокат. «Я знала Стивена как доброго, заботливого и...
5 октября 2017
Житель США задержан за угрозы устроить стрельбу, как в Лас-Вегасе
В США сотрудники правоохранительных органов арестовали мужчину, который угрожал устроить стрельбу в городах Оклахома-Сити и Сан-Антонио. Об этом сообщает агентство Associated Press со ссылкой на источник в полиции. По данным источника, 39-летний житель штата Оклахома разместил на своей странице в...
5 октября 2017
В ФБР не нашли связи стрелка из Лас-Вегаса с террористами
Атака на людей в городе Лас-Вегас (штат Невада, США), в результате которой во время фестиваля кантри-музыки Route 91 погибли 59 человек, не связана с международным терроризмом, сообщил журналистам Аарон Роуси, спецагент ФБР. «Каких-либо улик, связывающих дело с терроризмом, не обнаружено, но мы...
5 октября 2017
Трамп отказался обсуждать запрет продажи оружия в ходе визита в Лас-Вегас
Президент США Дональд Трамп в ходе визита в Лас-Вегас отказался отвечать на вопрос о возможности запрета или ограничения свободной продажи оружия после трагедии на музыкальном фестивале Route 91, передает ABC News. «Мы не собирались говорить об этом сегодня. Мы не будем об этом говорить», — сказал...
5 октября 2017
The Nation: Бойня в Лас-Вегасе не терроризм. Тогда что это?
Правительство предпочитает не называть актом терроризма бойню на музыкальном фестивале в Лас-Вегасе, которую устроил 64-летний белый американец Стивен Пэддок. В ответ многочисленные критики говорят о «расизме» и «двойных стандартах». Аргументы обеих сторон понятны, но есть еще одна, чисто...
5 октября 2017
В ходе стрельбы в Лас-Вегасе пострадавших граждан РФ нет — МИД РФ
Граждан РФ среди жертв и пострадавших в Лас-Вегасе, по последним данным, нет. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова во время брифинга 4 октября. «Хотели бы от имени Министерства иностранных дел России ещё раз выразить искренние...
4 октября 2017
Гражданская жена стрелка из Лас-Вегаса вернулась в США
Путешествовавшая по странам Азии подруга Стивена Пэддока, устроившего бойню в Лас-Вегасе, вернулась в США. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источник в воздушной гавани Манилы. Американские правоохранители намерены пообщаться с 62-летней Мэрилу Дэнли. О том, что у следствия есть...
4 октября 2017
Член Конгресса о драме в Лас-Вегасе: Дебаты об оружии начинать не время
Дебаты об ограничении свободы продажи и ношения оружия в США начинать сейчас не время. Об этом, как передает ТАСС, сообщил заместитель лидера Республиканской партии в Палате представителей Конгресса США Стивен Скалис, который минувшим летом получил тяжелое огнестрельное ранение во время нападения...
4 октября 2017
Трамп о стрелке из Лас-Вегаса: Сумасшедший с множеством проблем
Личность Стивена Пэддока, устроившего бойню в Лас-Вегасе, тщательно изучается. Речь идет о психически больном человеке, заявил президент США Дональд Трамп в интервью CNN. «Мы серьезно занимаемся изучением его личности, мы имеем дело с очень больным человеком», — заявил Трамп. Американский лидер...
4 октября 2017
Слухи о гибели граждан КНР во время резни в Лас-Вегасе не подтвердились
Ранее поступали сообщения о том, что китайские граждане были ранены или погибли в Лас-Вегасе во время массовой резни, однако все они оказались ложными, сообщает 3 октября агентство «Синьхуа». Как отмечает Китайская государственная администрация туризма, шестеро китайских туристов, которые застряли...
4 октября 2017
Перед расстрелом в Лас-Вегасе Пэддок перевел на Филиппины $100 тыс
Перевод на сумму $100 тыс. на филиппинский банковский счет осуществил расстрелявший гостей фестиваля кантри-музыки Route 91 американец Стивен Пэдд ок, передает со ссылкой на источник в правоохранительных органах телеканал NBC. В ходе расследования обстоятельств трагедии в городе Лас-Вегас (штат...
4 октября 2017