Минувшую неделю 45-й президент США начал с давно планировавшегося визита в Пуэрто-Рико. Не так давно это «свободно ассоциированное» со Штатами островное государство приняло на себя основной удар урагана «Мария». Трамп приехал лично ознакомиться с промежуточными результатами спасательной операции, обсудить с местным руководством план восстановительных работ, а также пообщаться с пострадавшими. Глава Белого дома дал высокую оценку работе 10 тысяч сотрудников федеральных министерств и ведомств, расквартированных на острове. Одновременно с этим он выразил серьезную озабоченность финансовым положением Пуэрто-Рико и пообещал избавить островное государство от 70 миллиардов внешнего долга.

tpsdave Ураган

Спустя всего день Трамп оказался на месте другой катастрофы, где снова встречался с пострадавшими, правоохранителями и работниками спасательных служб. На этот раз человеческие жизни унесло не стихийное бедствие, а автоматный огонь с 32-го этажа отеля Mandalay Bay в американской столице развлечений Лас-Вегасе.

BenjaminNelan Трагедия

Согласно официальной версии, 64-летний пенсионер Стивен Пэддок снял для себя номер люкс, пронес туда 23 единицы огнестрельного оружия, частично автоматического (то есть априори приобретенного незаконно), частично полуавтоматического, но переоборудованного для автоматической стрельбы, оборудовал позицию, разбил окно молотком и открыл огонь по толпе посетителей концерта музыки в стиле «кантри». 59 человек было убито, более 500 получили ранения различной степени тяжести. К моменту прибытия полиции Пэддок покончил с собой.

Президент назвал происшедшее «актом чистого зла», уклонившись от того, чтобы признать трагедию терактом или сделать хоть какие-нибудь определенные выводы. Трамп и здесь высоко оценил работу полиции, которая подоспела к месту событий за 11 минут (по версии демократических СМИ, это время составило 72 минуты), а также врачей, организовавших первую помощь и распределение пострадавших по больницам в соответствии со степенью тяжести ранения и специализацией учреждений. Отдельное внимание он уделил героическим действиям самих пострадавших, многие из которых, будучи ранены, оставались на месте происшествия, чтобы оказать помощь другим, или уступали места в каретах скорой помощи тем, кто, по их мнению, пострадал сильнее.

Gage Skidmore Президент США Дональд Трамп

Противники президента, напротив, не стали стесняться в своих выводах. Как только прошел первый шок, все либеральные СМИ заявили, что случившееся — прямое следствие недостаточного жесткого законодательства в сфере контроля за распространением оружия. Была начата и в считаные дни набрала обороты информационная кампания за пересмотр и ужесточение соответствующих законов. Хотя с точки зрения российской правовой системы американское оружейное законодательство действительно выглядит предельно слабым, и правота демократов кажется очевидной, для США проблема свободы приобретения и ношения оружия является вопросом первостепенного значения, о который ежегодно ломается немало копий и политических карьер. Таким образом, истинным смыслом кампании демократов является не существенное изменение законов, которое в любом случае будет заблокировано республиканцами, а попытка отвлечь Конгресс от обсуждения готовящихся реформ Трампа, а также возможность выторговать себе новые подачки за прекращение давления на оружейное лобби.

Напомним, что на протяжении последних недель в Конгрессе идет закрытое обсуждение двух важнейших реформ — здравоохранения и системы налогообложения. Первая реформа была инициирована в третий раз после двух оглушительных провалов, вторая — всё никак не может увидеть свет, то есть до сих пор не опубликована для открытого обсуждения. Такая нерешительность означает, что парламентарии-республиканцы до сих пор торгуются друг с другом и с демократами по поводу каждой строчки законопроекта, пытаясь создать такой вариант документа, за который согласится проголосовать достаточное количество депутатов.

Gage Skidmore Президент США Дональд Трамп

Сам президент уже не раз выражал недовольство и раздражение медлительностью и нерешительностью законодателей. В отношении налоговой реформы он пока что продолжает терпеливо и упорно повторять ее четыре основных принципа: 1) уменьшение нагрузки на рабочий класс; 2) упрощение процедуры подачи налоговых выплат; 3) создание благоприятных условий для крупного бизнеса; 4) возвращение рабочих мест из-за границы. Что касается здравоохранения, он уже не так терпелив и даже заявил недавно, что раз Конгресс ничего не может, то ему самому придется использовать «власть ручки» для решения этого вопроса.

Вообще на минувшей неделе Трамп, кажется, поставил рекорд по количеству неуклюжих, порой загадочных, а иногда более чем двусмысленных высказываний. В Пуэрто-Рико он пошутил, что жители острова немного «подпортили бюджет» США, вылетая в Лас-Вегас, сказал журналистам, что произошедшее там «во многом — чудо», позже пояснив, что имел в виду работу полиции и медиков… В «Твиттере» он раскритиковал политику своих предшественников по отношению к КНДР, и что «сработает только одно», а после встречи со своими военачальниками назвал ситуацию «затишьем перед бурей»…

Пока противники Трампа блокируют его начинания на законодательном поле, стремясь превратить его в человека слова, но не дела, президент занимается управлением на местах и готовит с военными планы на все возможные варианты развития событий. Пока выхода из патовой ситуации не видно, ему остается лишь привлекать к себе внимание неординарным поведением.

Todayifoundout.com Республиканская и Демократическая партии США

Демократам во что бы то ни стало нужно поддержать иллюзию своих избирателей о том, что Трамп просто шоумен, решивший поиграть в политику от нечего делать, никогда всерьез не рассчитывавший победить на выборах и не имеющий определенной программы. Трамп, со своей стороны, сделает всё от него зависящее, чтобы остаться в истории как выдающийся правитель, а не как очередная «проходная» фигура. Как именно он собирается преодолеть неослабевающее сопротивление внутренних и внешних противников и какой эффект эти действия окажут на хрупкий баланс в американском обществе и в международных отношениях — вопрос открытый. И по большому счету этот вопрос касается каждого.