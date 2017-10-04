Вашингтон, 4 октября, 2017, 07:50 — ИА Регнум. Личность Стивена Пэддока, устроившего бойню в Лас-Вегасе, тщательно изучается. Речь идет о психически больном человеке, заявил президент США Дональд Трамп в интервью CNN.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

«Мы серьезно занимаемся изучением его личности, мы имеем дело с очень больным человеком», — заявил Трамп.

Американский лидер добавил, что стрелок был «умалишенным», у которого, по всей видимости, было «много проблем». Он также отметил, что намерен заняться законами, контролирующими оборот оружия в США.

Ранее в ходе брифинга Трамп дал уклончивый ответ в отношении возможного запрета на ношение оружия в США. Он пояснил, что в настоящее время вопрос о запрете свободной продажи оружия не актуален, однако в будущем возможны дискуссии на эту тему.

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Как сообщало ИА REGNUM, 1 октября 64-летний Стивен Пэддок открыл огонь по людям на концерте кантри-музыки в Лас-Вегасе. Он стрелял с 32 этажа гостиницы в развлекательном комплексе Mandalay Bay, убив 59 и ранив 527 человек.

Позже, когда силовики ворвались в гостиничный номер, мужчина был уже мертв. Предположительно, он совершил суицид. В комнате находилось 23 единицы оружия, еще 19 единиц обнаружено в доме Пэддока в штате Нью-Мексико.

По данным на 3 октября, 45 пострадавших при стрельбе в Лас-Вегасе находятся в критическом состоянии. Медики не исключают, что число жертв возрастет.

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