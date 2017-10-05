Вашингтон, 5 октября, 2017, 07:30 — ИА Регнум. В США сотрудники правоохранительных органов арестовали мужчину, который угрожал устроить стрельбу в городах Оклахома-Сити и Сан-Антонио. Об этом сообщает агентство Associated Press со ссылкой на источник в полиции.

Владимир Чичилимов ИА Красная Весна Задержание

По данным источника, 39-летний житель штата Оклахома разместил на своей странице в соцсети Facebook пост с угрозами массовых убийств таким же образом, как это сделал «стрелок» в Лас-Вегасе.

В отношении арестованного мужчины проводится проверка.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 2 октября в Лас-Вегасе злоумышленник расстрелял участников и гостей фестиваля кантри-музыки Route 91. По последним данным, в результате теракта погибли 59 человек, еще более 500 получили огнестрельные ранения. Впоследствии стражи порядка установили личность стрелявшего — им оказался 64-летний местный житель Стивен Пэддок.

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