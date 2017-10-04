Вашингтон, 4 октября, 2017, 07:59 — ИА Регнум. Дебаты об ограничении свободы продажи и ношения оружия в США начинать сейчас не время. Об этом, как передает ТАСС, сообщил заместитель лидера Республиканской партии в Палате представителей Конгресса США Стивен Скалис, который минувшим летом получил тяжелое огнестрельное ранение во время нападения вооруженного человека.

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«Нужно понимать, что во время такой беды, как эта (трагедия в Лас-Вегасе), мы в первую очередь должны молиться за тех, кто был ранен», — сказал Скалис.

По его словам, власти США должны помочь пострадавшим, а не заботиться о продвижении «политической повестки».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 2 октября в Лас-Вегасе мужчина, находясь в номере отеля Mandalay Bay, открыл огонь по людям. Выстрелы начались во время фестиваля кантри Route 91.

По последним данным, в результате ЧП погибли 59 человек, более 500 получили ранения.

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