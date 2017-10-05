Трамп отказался обсуждать запрет продажи оружия в ходе визита в Лас-Вегас
Лас-Вегас, США, 5 октября, 2017, 04:49 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп в ходе визита в Лас-Вегас отказался отвечать на вопрос о возможности запрета или ограничения свободной продажи оружия после трагедии на музыкальном фестивале Route 91, передает ABC News.
«Мы не собирались говорить об этом сегодня. Мы не будем об этом говорить», — сказал Трамп в ответ на вопросы журналистов.
Сообщается, что в ходе поездки в Лас-Вегас Трамп встречается с семьями погибших и раненых в бойне на музыкальном фестивале в Route 91, жертвами которой стали 59 человек, 527 получили ранения.
Напомним, 1 октября 64-летний белый американец Стивен Пэддок в течение получаса расстреливал толпу, находясь на 32-м этаже гостиницы, вблизи которой проходил фестиваль кантри-музыки Route 91.
Бойня в Лас-Вегасе вызвала широкую дискуссию в американских СМИ по вопросу свободной продажи оружия в США, а также по вопросу «расовой дискриминации».
Массовое убийство ни разу не было назван официальными лицами террористическим актом, что вызвало множество высказываний в соцсетях и медиа — «а что, если бы нападавший был мусульманином?»