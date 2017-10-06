Сидней, Австралия, 6 октября, 2017, 06:06 — ИА Регнум. Премьер-министр Австралии Малкольм Тернбулл сообщил, что в ходе «оружейной амнистии» граждане страны сдали государству 51 тыс. единиц нелегального огнестрельного оружия, передает Reuters.

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Комментируя итоги кампании по приему у населения оружия, Тернбулл упомянул бойню в Лас-Вегасе в США, в результате которой жертвами стрелка-одиночки стали 59 человек, более 500 получили ранения.

«У убийцы (в Лас-Вегасе) была такая коллекция автоматического оружия, которую человек в его положении просто не смог бы приобрести в Австралии», — сообщил Тернбулл журналистам в Сиднее.

В Австралии гражданским лицам запрещено легально приобретать автоматические винтовки и пулеметы, в отличие от США. Премьер-министр считает, что это защищает Австралию от трагедий, подобной бойне в Лас-Вегасе.

«Оружейная амнистия», в ходе которой австралийцы могли сдать государству нелегальное оружие, не рискуя получить тюремный срок, продолжалась три месяца. По оценкам полиции, сданное оружие составляет пятую часть всего нелегального оружия, которое находится в обороте в Австралии.

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