Вашингтон, 4 октября, 2017, 00:34 — ИА Регнум. Перевод на сумму $100 тыс. на филиппинский банковский счет осуществил расстрелявший гостей фестиваля кантри-музыки Route 91 американец Стивен Пэддок, передает со ссылкой на источник в правоохранительных органах телеканал NBC.

Оружие и деньги

В ходе расследования обстоятельств трагедии в городе Лас-Вегас (штат Невада, США) выяснилось, что в этот день на Филиппинах находилась подруга стрелка 62-летняя Мэрилу Дэнли. На Филиппины она прилетела 1 октября, а до этого находилась в Гонконге.

Перевел ли Пэддок деньги своей подруге или на какой-то другой счет — не известно.

Напомним, в ходе трагедии в Лас-Вегасе погибли 59 и ранены 527 человека. В разгар фестиваля Пэддок, находясь в номере отеля Mandalay Bay, открыл огонь по людям.

Когда спецназ ворвался в его номер, он был уже мертв: вероятно, он покончил с собой. В помещении, из которого стрелял Пэддок, найдено 23 единицы оружия. Также 19 единиц обнаружено в его доме в Меските (штат Нью-Мексико, США).

Как ранее сообщало ИА REGNUM, главы ряда государств выразили свои соболезнования американцам. 3 октября российский президент Владимир Путин пожелал скорейшего выздоровления раненым.

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