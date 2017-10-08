Вашингтон, 8 октября, 2017, 05:47 — ИА Регнум. Стрелок из Лас-Вегаса рассчитывал на листке бумаги траекторию выстрелов и расстояние до своих жертв. По всей видимости, Стивен Пэддок стремился убить как можно больше людей, передает телеканал CBS.

Phoenix7777 Схема стрельбы

О содержании записки, найденной в номере гостиницы, откуда Пэддок вел огонь, рассказали четыре сотрудника полиции. Они участвовали в штурме комнаты и первыми обнаружили тело стрелка.

Офицер полиции Дэйв Ньютон рассказал о том, что записка лежала на прикроватной тумбочке у окна. Оконное стекло Пэддок разбил молотком.

«Я увидел, что на ней он написал расстояние, высоту, на которой находился. Он записал и рассчитал, чтобы знать, куда стрелять, чтобы попасть оттуда в свои цели», — пояснил Ньютон.

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Как сообщало ИА REGNUM, 59 посетителей вечернего концерта на кантри-фестивале Route 91 в Лас-Вегасе стали жертвой стрелка, который вел огонь из гостиницы Mandalay Bay. Трагедия произошла 1 октября. Стрелком, по версии следствия, был 64-летний Стивен Пэддок.

Ранения получили еще 527 человек. Пэддок был обнаружен мертвым в номере гостиницы на 32-м этаже, вероятно, он покончил с собой. В помещении также находилось 23 единицы оружия. Мотивы, заставившие Пэддока устроить бойню и совершить суицид, пока не установлены.

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