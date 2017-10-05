Вашингтон, 5 октября, 2017, 05:30 — ИА Регнум. Атака на людей в городе Лас-Вегас (штат Невада, США), в результате которой во время фестиваля кантри-музыки Route 91 погибли 59 человек, не связана с международным терроризмом, сообщил журналистам Аарон Роуси, спецагент ФБР.

Цитата из к/ф «С меня хватит». Реж. Джоэл Шумахер. 1993. США Убийца

«Каких-либо улик, связывающих дело с терроризмом, не обнаружено, но мы ничего не исключаем заранее», — уточнил агент ФБР.

Расстрел людей в Лас-Вегасе произошел 1 октября: по гостям и участникам фестиваля открыл огонь 64-летний американец Стивен Пэддок. В результате атаки погибли 59 и ранены 527 человек.

Поскольку стрелок был найден мертвым в гостиничном номере, из которого он поливал толпу пулями, мотивы его действий выяснить не удалось. Известно, что в номере был найден целый набор огнестрельного оружия.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, 3 октября американский президент Дональд Трамп заявил, что Пэддок — это «умалишенный», у которого было «много проблем».

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