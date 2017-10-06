Вашингтон, 6 октября, 2017, 08:28 — ИА Регнум. Оружейное лобби в США согласилось с некоторыми мерами по ограничению свободной продажи огнестрельного оружия, сообщает 6 октября Reuters.

Пистолет

Речь идет об ограничении продажи аксессуаров для винтовок, позволяющих вести автоматическую стрельбу, которые сделали возможным бойню на музыкальном фестивале в Лас-Вегасе.

По данным полиции, Стивен Мэддок, расстрелявший 58 человек, оснастил свои 12 винтовок специальными устройствами, превращающими полуавтоматическое оружие в запрещенное в США автоматическое.

Власти заявили, что возможность выпускать сотни патронов в минуту, на протяжении 10 минут, стала основным фактором массовой гибели людей: 58 человек были убиты, сотни получили ранения.

Национальная стрелковая ассоциация США, ранее выступавшая против любых запретительных мер на свободное распространение оружия, согласилась ввести дополнительные правила на оружие.

Напомним, свободное распространение огнестрельного оружия в США гарантировано второй поправкой к Конституции страны, однако данное право подвергается регулярной критике в связи с частыми массовыми убийствами в стране.