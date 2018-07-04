Скандал вокруг кинофильма «Матильда»
Алексей Учитель рассказал о мини-сериале «Матильда»
Точные сроки показа на телевидении мини-сериала «Матильда» находятся на стадии обсуждения, заявил российский режиссёр Алексей Учитель, передает Russia Today. «Есть кое-какие сложности, связанные с предыдущими событиями, что происходили с фильмом «Матильда». Но надеюсь, что премьера в скором времени...
4 июля 2018
Поклонская назвала отъезд обидевшего её карикатуриста «побегом без оглядки»
Отъезд во Францию камчатского художника Дениса Лопатина, карикатура которого оскорбила депутата Госдумы РФ Наталью Поклонскую (Единая Россия»), не что иное, как побег. Такое заявление сделала Наталья Поклонская. Ранее по теме: Дело из-за карикатуры на Поклонскую полиция Камчатки решила не заводить...
18 июня 2018
Наталья Поклонская продолжит борьбу с фильмом «Матильда»
Наталья Поклонская заявила, что её борьба с фильмом Алексея Учителя «Матильда» ещё не окончена, она намерена контролировать процесс финансовых проверок, её слова 16 марта передал портал «Культуромания». Депутат пояснила, что на данный момент поставлена точка в общественном обсуждении, но вопрос по...
16 марта 2018
Патриарх всея Руси объяснил, почему РПЦ признала Николая II святым
Канонизация императора Николая I I и его семьи Русской православной церковью произошла потому, что они поставили нравственные идеалы выше царской короны. Об этом заявил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл на открытии XXVI Международных Рождественских чтений. Патриарх всея Руси подчеркнул, что...
25 января 2018
Поклонская сделала выводы из реакции Минкультуры на «Смерть Сталина»
Депутат Госдумы Наталья Поклонская («Единая Россия») рассказала о плюсах спора вокруг кинофильма «Смерть Сталина». Министерство культуры РФ приняло решение отозвать прокатное удостоверение у британского фильма «Смерть Сталина». «Дискуссия о фильме, который никто не видел («Смерть Сталина»), привела...
23 января 2018
На Украине запретили показ фильма «Матильда»
Фильм российского режиссёра Алексея Учителя «Матильда» запретили к показу на территории Украины. Об этом 17 января сообщает ТСН со ссылкой на члена экспертного совета при Госкино Украины Дмитрия Капранова. По его словам, причиной запрета стало участие в производстве киноленты музыканта, который...
17 января 2018
Урал-2017: храм-на-воде, страдания по «Матильде» и выборы губернатора
В год столетия Великой Октябрьской социалистической революции политическая и общественная жизнь в Свердловской области была крайне напряжённой. Связано это было с тем, что в 2017 году после долгого перерыва состоялись выборы регионального губернатора, а также с гражданской общественной активностью...
31 декабря 2017
Поклонская: Я остаюсь офицером и прокурором, даже будучи депутатом
Депутат Госдумы Наталья Поклонская заявила журналистам kp.ru, что, несмотря на свою депутатскую должность, продолжает оставаться прокурором и офицером. Такое заявление Поклонская сделала, отвечая на вопрос журналистов, не испытывает ли она ностальгических чувств к прокурорской работе. «Я продолжаю...
20 декабря 2017
Пострадавший от поджога ККТ «Космос» потратит на охрану почти 9 млн рублей
В Екатеринбурге муниципальное унитарное предприятие киноконцертный театр «Космос» подведёт итоги конкурса аукциона, размещённого ранее на сайте госзакупок, и определит охранное предприятие, которое будет следить за безопасностью кинотеатра и прилегающих к нему территорий. Максимальная цена...
20 декабря 2017
Дело из-за карикатуры на Поклонскую полиция Камчатки решила не заводить
В Камчатском крае из-за карикатуры на депутата Госдумы РФ Наталью Поклонскую и русского царя Николая II уголовно преследовать никого не будут. Полиция решила не возбуждать уголовное дело об оскорблении чувств верующих. Но плакат местного художника Дениса Лопатина, который и послужил причиной...
20 декабря 2017
Суд принял решение по делу поджигателя кинотеатра в Екатеринбурге
Железнодорожный районный суд Екатеринбурга отправил на принудительное лечение в психиатрический стационар гражданина, осуществившего поджог киноконцертного театра «Космос». Решение принято на основании заключения комиссии экспертов, сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области...
18 декабря 2017
Кинолента «Матильда» принесла создателям 543 млн рублей
За полтора месяца проката кинолента Алексея Учителя «Матильда» собрала в кинотеатрах около 543 млн рублей, сообщила 14 декабря пресс-служба компании «Каропрокат». Львиную долю выручки картине (517 млн рублей) принесли российские зрители, а еще 26 млн — результат проката в Белоруссии, Казахстане...
14 декабря 2017
Премьера «Матильды» прошла в США при полных залах
Премьера фильма «Матильда» Алексея Учителя прошла в США при полных залах, об этом журналистам сообщила представитель продюсерской компании «Маэстро Артист» Мария Шкловер, передает 4 декабря портал «Экономика сегодня». О том, что скандальная российская лента будет показана в зале Tribeca Arts Center...
4 декабря 2017
Дом Романовых: никто Поклонской «дворянских титулов» не жаловал
Желание депутата Госдумы Натальи Поклонской вернуть врученные главой Российского императорского дома великой княгиней Марией Владимировной орден и «дворянский титул» прокомментировал директор канцелярии дома Романовых Александр Закатов. Он сравнил отказ от ордена и «титула» с ситуацией вокруг...
30 ноября 2017
Поклонская обещала вернуть орден и «дворянский титул» из-за «Матильды»
Депутат Госдумы РФ Наталья Поклонская в своем Facebook заявила, что вернет главе Российского императорского дома в изгнании Марии Мухранской-Гогенцоллерн врученный ей в 2014 году орден «За сохранение мира на Крымской земле». Поклонская в 2014 году также была возведена в достоинство кавалерственной...
30 ноября 2017
Поклонская назвала «прибыль» от показа фильма «Матильда»
Прибыль фильма «Матильда» составила 5% от затраченных на него средств. Об этом сообщила депутат Госдумы Наталья Поклонская на своей странице в соцсети Facebook. «Пустые залы кинотеатров — вот ответ на «величие» этого «шедевра», — пишет Поклонская. — На фильм потрачено более 3 млрд рублей. Что же Вы...
29 ноября 2017
Названа дата суда над поджигателем театра «Космос» в Екатеринбурге
В Екатеринбурге суд над обвиняемым в поджоге киноконцертного театра «Космос» Денисом М. начнётся 1 декабря. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Железнодорожном районном суде. Как следует из сообщения суда, 1 декабря пройдёт предварительное слушание дела. Материалы...
28 ноября 2017
Поклонская выступила против запрета Украиной «Сватов»
Возможный запрет на территории Украины российского сериала «Сваты» вызвал негативную реакцию депутата Госдумы РФ Натальи Поклонской, своими мыслями на этот счет она поделилась 24 ноября с читателями своей страницы в Facebook. Признавшись, что сама смотрит сериал и любит его, Поклонская назвала...
24 ноября 2017
«Прости нас, государь»: ростовчанам предложили покаяться перед Николаем II
К 100-летию Революции на улицах российских городов появились рекламные баннеры с изображением царской семьи. Билборды сопровождает надпись: «Прости нас, государь». Как сообщает ИА REGNUM, плакаты размещены в Западном и Северном микрорайонах города-миллионника. Кто инициатор массового покаяния...
18 ноября 2017
Поощрение чувств верующих: церковь и культура против «гельманизации»
В центре внимания второго дня работы Санкт-Петербургского международного культурного форума оказалась тема взаимодействия церкви и культуры. Этому вопросу было посвящено специальное заседание форума, а позже о том же взаимодействии упоминал в своей лекции ответственный секретарь Патриаршего совета...
17 ноября 2017