Киев, 17 января, 2018, 23:39 — ИА Регнум. Фильм российского режиссёра Алексея Учителя «Матильда» запретили к показу на территории Украины. Об этом 17 января сообщает ТСН со ссылкой на члена экспертного совета при Госкино Украины Дмитрия Капранова.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Украина

По его словам, причиной запрета стало участие в производстве киноленты музыканта, который находится в украинском чёрном списке.

При этом Капранов ответил потенциальным зрителям, которые могут счесть безосновательным запрет фильма из-за одного лишь участвовавшего в его создании музыканта:

«Я могу сказать: вы готовы покупать на базаре арбузы с нитратами? Да, там есть витамины, но там есть и нитраты. Эти люди из чёрного списка — это нитраты, они есть, значит, продукция считается ядовитой».

Напомним, что в России фильм «Матильда» получил скандальную известность. Одним из главных его противников стала депутат Государственной думы, экс-прокурор Крыма Наталья Поклонская, которую возмутил тот факт, что авторы решили положить в основу картины историю взаимоотношений цесаревича Николая II и балериной Матильдой Кшесинской. Депутат сочла, что фильм оскорбляет чувства верующих.

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