На Украине запретили показ фильма «Матильда»
Киев, 17 января, 2018, 23:39 — ИА Регнум. Фильм российского режиссёра Алексея Учителя «Матильда» запретили к показу на территории Украины. Об этом 17 января сообщает ТСН со ссылкой на члена экспертного совета при Госкино Украины Дмитрия Капранова.
По его словам, причиной запрета стало участие в производстве киноленты музыканта, который находится в украинском чёрном списке.
При этом Капранов ответил потенциальным зрителям, которые могут счесть безосновательным запрет фильма из-за одного лишь участвовавшего в его создании музыканта:
«Я могу сказать: вы готовы покупать на базаре арбузы с нитратами? Да, там есть витамины, но там есть и нитраты. Эти люди из чёрного списка — это нитраты, они есть, значит, продукция считается ядовитой».
Напомним, что в России фильм «Матильда» получил скандальную известность. Одним из главных его противников стала депутат Государственной думы, экс-прокурор Крыма Наталья Поклонская, которую возмутил тот факт, что авторы решили положить в основу картины историю взаимоотношений цесаревича Николая II и балериной Матильдой Кшесинской. Депутат сочла, что фильм оскорбляет чувства верующих.
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