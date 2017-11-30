Москва, 30 ноября, 2017, 14:03 — ИА Регнум. Желание депутата Госдумы Натальи Поклонской вернуть врученные главой Российского императорского дома великой княгиней Марией Владимировной орден и «дворянский титул» прокомментировал директор канцелярии дома Романовых Александр Закатов.

Иван Шилов ИА REGNUM Наталья Поклонская

Он сравнил отказ от ордена и «титула» с ситуацией вокруг Николая II в 1917 году, когда многие отрекались от почестей царя, и пояснил, что никто ей никаких титулов не жаловал.

«В 1917 году огромное количество людей, которые тоже считали, что государь поступает неправильно, отреклись от него, его наград и почестей, вели себя точно таким же образом», — цитирует Закатова РИА Новости.

Директор канцелярии пояснил, что это свидетельствует о «печальном духовном и умственном состоянии людей, которые отказываются». По его мнению, Поклонская занимается тем, что «защищает Романовых от самих Романовых».

«Ей никто не жаловал никаких титулов… Госпожа Поклонская совершенно не разбирается в том, что происходит в Доме Романовых», — заключил Закатов.

Ранее депутат Поклонская в своем Facebook заявила, что вернет главе Российского императорского дома в изгнании Марии Мухранской-Гогенцоллерн орден «За сохранение мира на Крымской земле».

Поклонская в 2014 году также была возведена в достоинство кавалерственной дамы женского Императорского ордена Святой Анастасии Узорешительницы.