В год столетия Великой Октябрьской социалистической революции политическая и общественная жизнь в Свердловской области была крайне напряжённой. Связано это было с тем, что в 2017 году после долгого перерыва состоялись выборы регионального губернатора, а также с гражданской общественной активностью, которая внесла коррективы в два крупных проекта: строительства храма-на-воде и реформы городского общественного транспорта в Екатеринбурге.

Историко-приключенческий фильм «Матильда», 2017 г

Выборы губернатора Свердловской области

В сентябре 2017 года в Свердловской области после 14-летнего перерыва состоялись выборы губернатора. Впервые в истории современной России всенародные выборы главы Среднего Урала состоялись в 1995 году. Затем выборы состоялись в 1999 и 2003 годах. На всех выборах неизменно участвовал в качестве кандидата и побеждал Эдуард Россель. И всякий раз избрание губернатора проходило в два тура, то есть ни одному из кандидатов не удавалось набрать более 50% в первом туре.

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Выборы 2017 года разительно отличаются от зачастую скандальных предвыборных баталий прошлых лет, в которых активно использовались технологии «чёрного пиара». Выборы уходящего года наверняка могли пройти с интригой, если бы в них принял участие председатель гордумы Екатеринбурга Евгений Ройзман. Именно он, будучи одним из самых ярких политических оппонентов губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева, рассматривался уральскими политологами, как один из основных претендентов на высокий пост. Явным фаворитом кампании практически все единодушно признавали Евгения Куйвашева, который возглавляет Свердловскую область с 2012 года и перед выборами, перейдя в статус исполняющего обязанности главы региона, получил поддержку президента России Владимира Путина. И Евгений Ройзман действительно мог бы составить конкуренцию Евгению Куйвашеву, так как в 2013 году он, будучи кандидатом от оппозиции, победил на выборах мэра Екатеринбурга Якова Силина, которого поддерживали городские и областные власти.

Egd.ru Евгений Ройзман

При этом сам Евгений Ройзман о своих губернаторских амбициях заявил ещё в конце 2015 года. Уже тогда он заявил, что обязательно пойдёт на выборы как кандидат именно в качестве оппонента Евгения Куйвашева. То, что действующий губернатор пойдёт на выборы, стало понятно в апреле после отставки Евгения Куйвашева и получения им статуса исполняющего обязанности. И Евгений Ройзман подтвердил свои амбиции, но долгое время не было ясно, от какой партии он будет выдвигаться в качестве кандидата.

По этому поводу ходили разные слухи, в том числе и о возможности участия Евгения Ройзмана на выборах от «Российской партии пенсионеров за справедливость». Притом, что эта партия в Свердловской области имеет неплохое представительство в представительных органах власти городских округов и муниципалитетов, а значит, и высокие шансы на прохождение муниципального фильтра, который предполагает сбор подписей за выдвинутую кандидатуру 126—132 депутатов.

Однако вскоре стало известно, что Евгений Ройзман пойдёт на выборы от «Яблока», при этом договорённости им были достигнуты напрямую с главой партии Григорием Явлинским, а не с региональным отделением. Именно с этого началась цепь странных событий, которая закончилась тем, что глава гордумы Екатеринбурга не сдержал своё обещание, так и не став кандидатом в губернаторы Свердловской области.

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ИА REGNUM Выборы

Официальный старт кампании был дан 10 июня 2017 года. В этот день или днём позже все партии, от которых были заявлены претенденты, провели региональные конференции по выдвижению кандидатов. А вот конференция регионального отделения партии «Яблока» была назначена неделей позже — 17 июня, из-за невозможности собрать кворум.

Более того, представители регионального отделения высказали своё несогласие с авторитарным решением федерального центра партии и выдвинули в качестве претендента местного бизнесмена Сергея Тюрикова как альтернативу Евгению Ройзману. Эта история закончилась скандалом и расколом, в результате которого часть представителей свердловского отделения «Яблока» вышла из партии, а выдвижение кандидата было сорвано. И только 21 июня, спустя 11 дней после начала кампании, потеряв драгоценное в таких случаях время, Евгений Ройзман был выдвинут в Москве на заседании федерального бюро партии.

Уже тогда, начались разговоры о невозможности преодоления муниципального фильтра, так как подписи депутатов городских округов и муниципалитетов Свердловской области уже «выбраны». Сообщалось о якобы существующем давлении на депутатов. А в итоге Евгений Ройзман заявил, что собрать подписи невозможно.

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Скандал вышел на федеральный уровень, так как встал вопрос о целесообразности такой процедуры, как муниципальный фильтр. Тем не менее глава избиркома Свердловской области Валерий Чайников, сделал в ходе пресс-конференции 31 июля, заявление, согласно которому Евгений Ройзман имел шансы собрать нужное количество подписей муниципальных депутатов в поддержку регистрации своей кандидатуры для участия в выборах губернатора. Аналогичное заявление сделал глава администрации губернатора Свердловской области Владимир Тунгусов. А Общественная палата Свердловской области опросила более 100 муниципальных депутатов и выяснила, что Евгений Ройзман вовсе не обращался к ним с просьбами о поддержке своей кандидатуры. А уже 2 августа глава ЦИК Элла Памфилова заявила о том, что Евгений Ройзман даже не открыл свой избирательный счёт, предусмотренный каждому кандидату после процедуры выдвижения от партии.

ИА REGNUM Выборы

В итоге на выборы губернатора Свердловской области прошло шесть кандидатов, среди которых не оказалось претендента, который смог бы реально составить конкуренцию Евгению Куйвашеву, одержавшему 10 сентября 2017 года победу в первом туре.

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История строительства храма в честь святой великомученицы Екатерины или храма-на-воде

В 2016 году стало известно, что власти Свердловской области, представители крупного уральского бизнеса и Екатеринбургская епархия намерены к 300-летию Екатеринбурга построить в городе храм в честь святой великомученицы Екатерины. У этой инициативы есть предыстория. Екатерининский собор был возведён возле завода и городской плотины в 1723 году. В 1930 году он был снесён, а на его месте появилась площадь Труда и одна из достопримечательностей Екатеринбурга — фонтан «Каменный цветок».

В марте 2010 года губернатор Свердловской области Александр Мишарин заявил о намерениях властей и церкви восстановить храм на площади Труда, в результате чего неизбежно пришлось бы сносить фонтан «Каменный цветок». Однако такая идея вызвала волну негодования среди горожан. Недовольство части екатеринбуржцев было вызвано в том числе и тем, что решение о строительстве принимается без учёта общественного мнения, при этом под застройку берётся территория общего пользования — благоустроенный сквер, один из немногих зелёных уголков в плотно застроенном центре Екатеринбурга. В апреле 2010 года на площади Труда прошёл многотысячный митинг против строительства культового сооружения, и в итоге власти и епархия отказались от идеи строительства храма, ограничившись возведением небольшой часовни.

Sverdlovsk Oblast Governor's Press Service Александр Мишарин

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История продолжилась в 2016 году, когда стало известно, что храм будут строить в акватории городского пруда в заливе у стадиона «Динамо» на насыпном острове. Как и в 2010 году, власти, епархия и представители бизнеса не стали выходить на диалог с представителями гражданского общества, которые в конце 2016 года специально организовали общественные слушания, которые сорвала группа мужчин спортивного телосложения, прибывшая на мероприятие «поддержать» идею строительства.

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При этом присутствовавшие на собрании общественники и архитекторы высказывали справедливые опасения, что строительство храма именно в этом месте небезопасно для экологии городского пруда и линии метрополитена, проходящей под водоёмом в этом участке. Позже градостроители представили экспертизу, в которой специалисты указывали все издержки строительства храма в этом месте и предлагали перенести постройку на другие, более подходящие площадки. Более того, ещё одна группа архитекторов собрала более 60 подписей специалистов в данной отрасли против строительства. Но и это было проигнорировано авторами идеи.

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Параллельно с попытками архитекторов аргументировано доказать невозможность строительства храма в акватории городского пруда началась гражданская активность по защите водоёма. В городе был создан комитет в защиту городского пруда, который организовал несколько символических акций «Обними пруд». В ходе мероприятия горожане, взявшись за руки, выстраивались в цепочку вокруг водоёма, символически оберегая его от посягательств. И если в феврале 2017 года на мероприятие пришли чуть более сотни человек, то в апреле и августе желающих «обнять» пруд было уже более тысячи человек.

Kremlin.ru Евгений Куйвашев

Примечательно, что в ходе избирательной кампании Евгений Куйвашев назвал на теледебатах с конкурентом защитников городского пруда «общественными террористами», сообщив при этом, что то, где и как строить, должны решать специалисты, в том числе проектировщики и экологи, с опорой на проведённые экспертизы. При этом Евгений Куйвашев не упомянул о проведённой ранее градостроителями и архитекторами Екатеринбурга экспертизе.

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Однако вскоре своё слово сказали учёные. Представители комитета в защиту городского пруда обратились к сотрудникам Института геофизики Уральского отделения Российской академии наук с просьбой представить экспертное мнение по данному вопросу. В итоге учёные подтвердили результаты проведённой ранее архитекторами экспертизы, сообщив, что строительство храма угрожает городскому метрополитену.

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В итоге региональные и городские власти, епархия и представители уральского бизнеса были вынуждены отказаться от своей идеи, а храм было решено построить «на земле», в сквере возле Драмтеатра на побережье городского пруда.

Неудавшаяся реформа городского общественного транспорта в Екатеринбурге

В конце 2016 года власти Екатеринбурга объявили о реформе городского общественного транспорта. Суть нововведений заключалась в том, что 1 июля 2017 года в Екатеринбурге упразднялись практически все существующие маршруты, вместо которых должна была начать функционировать новая схема более коротких.

Шалин Маршрутные такси

На данный момент в городе более ста маршрутов, которые осуществляют перевозки пассажиров из одного конца города в другой, а стоимость проезда составляет 28 рублей. В результате отмены привычной схемы «длинных» маршрутов на более «короткие», для того чтобы переехать с одной окраины Екатеринбурга на другую, пассажиру пришлось бы сделать от одной и более пересадок. Для этого 1 июля 2017 года на общественном транспорте города должны были ввести повременной тариф, предполагающий оплату по времени проезда до последней пересадки.

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Данная идея вызвала волну недовольства среди горожан, специалистов и ряда чиновников. Горожане в очередной раз были возмущены тем, что важное для жизни города решение было принято кулуарно, без общественного обсуждения: людей просто поставили перед фактом. Специалисты указывали на непосредственные ошибки, на недоработки проекта и на трудности, которые могли произойти 1 июля 2017 года после проведения реформы.

В итоге администрация Екатеринбурга отказалась от идеи проведения реформы в июле 2017 года. Точнее, были переиграны этапы нововведений. Так, например, только в июле началось тестирование повременного тарифа. Причём сначала это произошло на трамваях и троллейбусах, затем на муниципальных автобусах, и в конце года повременной тариф был протестирован на коммерческих маршрутах. При этом его введение запланировано только на февраль 2018 года.

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Изменение схемы маршрутов произойдёт только летом 2019 года. До этого, помимо повременного тарифа оплаты проезда, будут оборудованы выделенные полосы для общественного транспорта, пересадочные пункты по новой схеме, а сама схема будет помещена на остановочных комплексах, чтобы пассажиры могли ориентироваться, каким образом перемещаться по городу после изменения маршрутов.

Цуканов М.В Радикальные кинокритики

«За Матильду гореть»

Скандал вокруг выхода на широкие экраны фильма Алексея Учителя «Матильда», повествующего о взаимоотношениях наследника российского престола Николая Романова и балерины Матильды Кшесинской, в 2017 году коснулся Екатеринбурга напрямую. Активную позицию против демонстрации кинокартины заняла депутат Государственной думы Наталья Поклонская. Именно она возглавила кампанию, пытаясь запретить демонстрацию фильма.

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Позже к кампании присоединились позиционирующие себя как «православные» организации. Одна из них разослала кинопрокатчикам письма с завуалированными угрозами об «огненном возмездии», если те начнут демонстрировать фильм «Матильда». А в конце лета в Санкт-Петербурге и Москве произошли тревожные инциденты. Так, в окна театра Алексея Учитея были брошены бутылки с зажигательной смесью, а также злоумышленники сожгли машины возле офиса адвоката режиссёра. На месте были найдены разбросанные листовки с надписью: «За Матильду гореть».

Но по-настоящему «гореть» за «Матильду» пришлось киноконцертному театру «Космос» в Екатеринбурге. Причём на момент поджога руководство кинотеатра ещё не приняло решение о демонстрации премьеры фильма.

Инцидент произошёл 4 сентября 2017 года. В то утро мужчина на своём автомобиле УАЗ протаранил входную группу ККТ «Космос» и поджёг автомобиль. На место немедленно прибыли пожарные благодаря слаженным действиям которых, удалось избежать ещё больших разрушений, так как в автомобиле были три газовых баллона, две бочки с бензином и сухие дрова. Тем не менее огонь повредил входную группу и общий ущерб от пожара составил свыше 19 млн рублей.

Поджигатель был задержан по горячим следам. В ходе допроса Денис М. пояснил, что приехал накануне из Ирбита, провёл весь день в Храме-на-крови, а рано утром 4 сентября «поехал в кино». Событие вызвало широкий общественный резонанс, а по одной из выдвигаемых версий, поджог был осуществлён противниками демонстрации на широком экране фильма «Матильда» в целях устрашения потенциальных кинопрокатчиков. При этом ранее Денис М. присутствовал на митинге в Тюмени, организованном противниками фильма «Матильда».

Источник — скриншот с сайта youtube, Евгений Григорьев Поджигатель кинотеатра «Космос»

Однако уголовное дело было возбуждено по факту причинения вреда чужому имуществу. В ходе следствия подозреваемый прошёл судебно-психиатрическую экспертизу, которая установила его невменяемость, и в конце года суд отправил жителя Ирбита на принудительное лечение. Гражданский иск ККТ «Космос» на возмещение ущерба был отклонён, и теперь средства, выделенные из бюджета на ремонт входной группы, лягут на плечи налогоплательщиков Екатеринбурга.

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Вот такие самые яркие в прямом и переносном смысле произошли в Екатеринбурге в 2017 году. Будущий год предполагает стать не менее насыщенным, так как ряд оппозиционных кандидатов в президенты России развивают в столице Среднего Урала активную деятельность. Выборы главы государства состоятся 18 марта 2018 года, но и помимо федеральной повестки, в Свердловской области остаётся множество региональных проблем, которые не были решены в уходящем году, но которые наверняка обострятся в году будущем.