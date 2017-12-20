Москва, 20 декабря, 2017, 17:18 — ИА Регнум. Депутат Госдумы Наталья Поклонская заявила журналистам kp.ru, что, несмотря на свою депутатскую должность, продолжает оставаться прокурором и офицером.

Kremlin.ru Наталья Поклонская

Такое заявление Поклонская сделала, отвечая на вопрос журналистов, не испытывает ли она ностальгических чувств к прокурорской работе.

«Я продолжаю оставаться офицером. Не буду врать — остаюсь прокурором даже в Думе. Меня так некоторые в шутку называют», — заявила Поклонская.

«Я проводила комиссию по доходам и расходам депутатов… Один из депутатов разнервничался и сказал: «Не разговаривайте с нами, как прокурор. Вы не в прокуратуре». Конечно, я депутат. Но я выросла и выучилась в прокуратуре», — привела пример Наталья Поклонская.

Как сообщало ИА REGNUM, депутат Госдумы Наталья Поклонская в последнее время более известна как борец против проката фильма Алексея Учителя «Матильда». По мнению Поклонской и ряда общественных организаций, фильм оскорбляет память Николая II и чувства верующих.