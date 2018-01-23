Москва, 23 января, 2018, 17:12 — ИА Регнум. Депутат Госдумы Наталья Поклонская («Единая Россия») рассказала о плюсах спора вокруг кинофильма «Смерть Сталина».

Пресс-служба Президента России Наталья Поклонская

Министерство культуры РФ приняло решение отозвать прокатное удостоверение у британского фильма «Смерть Сталина».

«Дискуссия о фильме, который никто не видел («Смерть Сталина»), привела к тому, что защитники свободы творчества наконец-то увидели её пределы», — отметила Поклонская в соцсети.

Она напомнила, что совсем недавно нынешние критики переживали абсолютно о другом — недопустимости её ограничения.

«Возможно, некая «заинтересованность» в отстаивании свободы определенного «творчества» стала пеленой в глазах нынешних «защитников истории». Может быть, Министерство культуры лучше ориентируется в западных комедиях, нежели в национальных «исторических» блокбастерах с западными порноактерами. Когда за собственные деньги оскорбляют честь страны, её историю, чего ждать от наших «партнеров» за рубежом?» — задает она вопрос.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, кинопрокатчик компания «Вольга» 17 января получила прокатное удостоверение на 25 января, никаких претензий со стороны министерства высказано не было. Вместе с тем после предпоказа ряд деятелей культуры и политиков в письме министру культуры Владимиру Мединскому выступили против выхода фильма «Смерть Сталина» Армандо Ианнуччи в российский прокат и попросили проверить ленту на экстремизм. Среди тех, кто поставили под обращением свою подпись, председатель Союза кинематографистов Никита Михалков, председатель Общественного совета при Минкультуры России Юрий Поляков, первый зампредседателя комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко («Справедливая Россия»), директор кинокомпании «Каро-Премьер» Алексей Рязанцев и другие.

Ранее Поклонская выступала против показа кинофильма «Матильда», повествующего о романтических отношениях наследника российского престола Николая Романова и балерины Матильды Кшесинской.