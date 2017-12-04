Нью-Йорк, США, 4 декабря, 2017, 07:36 — ИА Регнум. Премьера фильма «Матильда» Алексея Учителя прошла в США при полных залах, об этом журналистам сообщила представитель продюсерской компании «Маэстро Артист» Мария Шкловер, передает 4 декабря портал «Экономика сегодня».

Цитата к/ф Матильда. реж. Алексей Учитель. 2017. Россия Церемония

О том, что скандальная российская лента будет показана в зале Tribeca Arts Center (Нью-Йорк, США), стало известно в начале ноября 2017 года.

Продюсер пояснила, что билеты на премьеру были раскуплены практически сразу же после размещения этого объявления.

Из-за этого компании пришлось показывать картину не только 2 декабря 2017 года, но и и 3 декабря. Широкая публика США сможет увидеть российскую картину в прокате 9 декабря 2017-го.

Напомним, фильм «Матильда» получил в России скандальную известность, одним из его главных противников стала депутат Государственной думы Наталья Поклонская.

Её возмутил тот факт, что создатели фильма решили в основу картины положить историю взаимоотношений цесаревича Николая II и балериной Матильдой Кшесинской. Депутат посчитала, что этот фильм оскорбляет чувства верующих.