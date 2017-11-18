Ростов-на-Дону, 18 ноября, 2017, 10:41 — ИА Регнум. К 100-летию Революции на улицах российских городов появились рекламные баннеры с изображением царской семьи. Билборды сопровождает надпись: «Прости нас, государь». Как сообщает ИА REGNUM, плакаты размещены в Западном и Северном микрорайонах города-миллионника. Кто инициатор массового покаяния, неизвестно.

Дарья Драй ИА REGNUM «Матильда» как оружие

Идея размещения в российских городах щитов без опознавательных знаков с изображением царской семьи не нова. В течение последних нескольких лет баннеры с аналогичной надписью накануне даты расстрела царской семьи появлялись в Новосибирске, Омске, Санкт-Петербурге, на Ставрополье.

По мнению общественников, появление баннеров в 2017 году также можно объяснить выходом на российские экраны фильма Алексея Учителя «Матильда». Задолго до премьеры кинолента была втянута в череду скандалов. По мнению историков, эта работа — художественный вымысел и не имеет ничего общего с историческими фактами. Тем не менее, ростовчане проявили интерес к киноленте. При этом многие зрители отметили, то пришли посмотреть «Матильду» во многом благодаря «чёрному пиару», который использовала депутат Госдумы Наталья Поклонская.

Как сообщили ИА REGNUM в одной из сети кинотеатров, несмотря на угрозы, поступившие перед премьерой от организации «Христианское государство», фильм был запущен. В первые дни показа билеты на сеансы распродавались достаточно хорошо, свободных мест в зрительных залах практически не было.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, Донская митрополия перед выходом фильма на экраны осудила «царебожников». В частности, пресс-секретарь главы Донской митрополии Игорь Петровский высказался на этот счёт:

«Для царепоклонников (царебожников) этот эпизод (роман с Матильдой), как кость в горле. Раз царь святой, значит, Матильда не должна быть в этой истории. Я не буду спорить, что там было или не было, это вопрос к историкам. Но что касается того, чтобы отбелить какие-то стороны императора, возникает вопрос: зачем? Ведь это нисколько не бросает тень на его святость. В православной церкви есть множество титулов для святых. Есть мученики, блаженные или юродивые, бессеребреники, исповедники, преподобные, праведные, благоверные. У Николая совершенно отдельный статус — «страстотерпец». Это тот, кто принял смерть, но не от явных гонителей христианства, а от своих собственных единоверцев. Дело в том, как он принял смерть. При этом жизнь страстотерпцев может быть совершенно разной. Церковь никогда не считала Николая идеальным правителем со святой жизнью, этого не было даже приблизительно. Канонизация императора связана не с его личной жизнью».