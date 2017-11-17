Санкт-Петербург, 17 ноября, 2017, 19:27 — ИА Регнум. В центре внимания второго дня работы Санкт-Петербургского международного культурного форума оказалась тема взаимодействия церкви и культуры. Этому вопросу было посвящено специальное заседание форума, а позже о том же взаимодействии упоминал в своей лекции ответственный секретарь Патриаршего совета по культуре епископ Тихон (Шевкунов).

Дарья Драй ИА REGNUM Культурный форум в Петербурге

Основная проблема контакта церкви и культуры состоит в том, что «в массовом сознании церковь и современное искусство связывают только скандалы», полагает участник дискуссии, режиссер и продюсер Эдуард Бояков. В числе примеров — пресловутые «панк-молебны» в храмах, выставки вроде «Осторожно, религия» и т.п.

Однако такое отношение между церковью и искусством вовсе не является обязательным, уверен Бояков. Что до причин сложившейся ситуации, то дело, по его мнению, не в церкви как таковой: современным медиа в принципе свойственно желание обращаться к «будоражащим темам».

Тем не менее в обществе есть запрос на традицию, убежден режиссер. Это подтверждается широчайшим общественным вниманием как к религиозным акциям (масштабное поклонение мощам св. Николая Чудотворца), так и к новым выставкам традиционных художников (Серов, Айвазовский). На этот запрос на традицию церкви и искусству еще только предстоит ответить.

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А пока не сдающая позиции установка на скандал находит выражение в использовании в качестве мема понятия «оскорбление чувств верующих», полагает Елена Жосул, заведующая кафедрой журналистики и связей с общественностью Российского православного университета.

И проблема состоит не только в том, что у верующих действительно есть некоторые особые чувства, но и в том, что должно появляться искусство, которое бы радовало чувства верующих, сказала Жосул.

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Понятие «современного искусства» может обозначать весьма разные вещи, отметил художник Сергей Бугаев (Африка). И это вовсе не обязательно должно быть «раздербанивание традиций» и «гельманизация» (от фамилии известного галериста, — прим. ИА REGNUM ), полагает Бугаев: он напомнил о некоторых недавних этапах развития искусства в США, когда отношение к традиции было весьма уважительным.

«Гельманизация» может привести к печальным последствиям как для культуры, так и для самой страны, уверен художник. Культурному сообществу России следовало бы, с одной стороны, поощрять достойное искусство, а с другой — «вводить экологические меры» по противодействию нездоровым тенденциям, считает Бугаев.

…Выводы этого обсуждения, таким образом, сосредоточены вокруг понятий традиции и уважения. Предполагается, что культура и искусство, в том числе и то, что называют современным, должны найти в себе силы ответить на запрос общества на традицию. Именно это и будет «радовать чувства верующих».

От других участников диалога, то есть от той части общества, что находится вне церкви, ждут движения в сторону уважительного тона.

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VI Санкт-Петербургский международный культурный форум проходит с 16 по 18 ноября 2017 года. В этом году в Культурном форуме участвуют 79 стран, зарегистрировались 34 тыс. участников. Главной площадкой Форума стал Главный штаб Государственного Эрмитажа, Деловая площадка разместилась в Российском этнографическом музее. Почти все культурные учреждения Петербурга задействованы под мероприятия Форума.