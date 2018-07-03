Москва, 4 июля, 2018, 01:38 — ИА Регнум. Точные сроки показа на телевидении мини-сериала «Матильда» находятся на стадии обсуждения, заявил российский режиссёр Алексей Учитель, передает Russia Today.

Цитата из к/ф «Матильда». Реж. Алексей Учитель. 2017. Россия Разговор

«Есть кое-какие сложности, связанные с предыдущими событиями, что происходили с фильмом «Матильда». Но надеюсь, что премьера в скором времени состоится», — рассказал Учитель.

Режиссёр отметил, что лента состоит из четырех серий, то есть она в два раза больше фильма «Матильда».

"Много новых, неожиданных материалов… не порочащих императора Николая», — уточнил Учитель.

Режиссёр сказал также, что сейчас у него в работе находятся два полнометражных проекта. Один — картина о композиторе Дмитрии Шостаковиче, к которому только началась подготовка. Второй — фильм, посвященный Виктору Цою.

Напомним, ещё до выхода на экраны фильм «Матильда» успел стать самым скандальным в новейшей российской истории: радикально настроенная часть православной общественности в России фактически объявила кинокартине войну, посчитав её кощунственной.

В «Матильде» рассказывается история о любовных взаимоотношениях цесаревича Николая — в будущем канонизированного церковью царя Николая II и балерины Матильды Кшесинской.

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