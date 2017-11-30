Москва, 30 ноября, 2017, 09:38 — ИА Регнум. Депутат Госдумы РФ Наталья Поклонская в своем Facebook заявила, что вернет главе Российского императорского дома в изгнании Марии Мухранской-Гогенцоллерн врученный ей в 2014 году орден «За сохранение мира на Крымской земле».

Пресс-служба Президента России Наталья Поклонская

Поклонская в 2014 году также была возведена в достоинство кавалерственной дамы женского Императорского ордена Святой Анастасии Узорешительницы.

«Я приняла решение вернуть Марии Владимировне Мухранской-Гогенцоллерн когда-то врученную мне награду вместе с «присвоенными» мне «дворянскими титулами», в которых не нуждаюсь», — написала Поклонская.

Она пояснила, что это решение связано с позицией Мухранской-Гогенцоллерн и ее официального представителя Александра Закатова, не выступивших против фильма «Матильда». По мнению Поклонской, ситуация вокруг «Матильды» режиссера Алексея Учителя стала «лакмусовой бумажкой» порядочности и «подлинного отношения к Святой царской семье».

«Да и к вере, к защите устоев нашей Родины в целом», — заключила Поклонская.

Ранее Мухранская-Гогенцоллерн заявила, что «убеждена, что запрещать этот и аналогичные фильмы не имеет смысла». По ее мнению, запреты создадут таким фильмам славу «запретного плода» и привлекут лишнее внимание.