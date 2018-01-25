Москва, 25 января, 2018, 07:45 — ИА Регнум. Канонизация императора Николая II и его семьи Русской православной церковью произошла потому, что они поставили нравственные идеалы выше царской короны. Об этом заявил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл на открытии XXVI Международных Рождественских чтений.

Дарья Антонова ИА REGNUM Патриарх Московский и всея Руси Кирилл

Патриарх всея Руси подчеркнул, что последний русский император и его семья сумели сохранить высокий нравственный облик «в условиях колоссального стресса».

Он привёл в качестве примера несколько строк из письма дочери Николая II великой княжны Ольги Николаевны.

В письме отмечается, что «отец просит передать всем тем, кто ему остался предан, чтобы они не мстили за него».

Далее великая княжна объясняет, что Николай II «всех простил и за всех молится». Он призывал всех помнить, что «то зло, которое сейчас в мире, будет еще сильнее, но что не зло победит зло, а только любовь».

Патриарх особо подчеркнул, что именно великие духом люди способны на такое осознание.

«Иногда спрашивают, за что канонизировали царскую семью. А вот за это», — отметил патриарх.

По его мнению, семья осталась неразлучна в смерти. Христианские нравственные идеалы были выше для них царской короны.

«Не принадлежность к царскому или дворянскому роду считали они признаком благородства, но чистоту помыслов и чистоту души», — отметил патриарх Кирилл.

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Как сообщало ИА REGNUM, напомним, кинолента «Матильда» получила в России скандальную известность, одним из её главных противников стала депутат Государственной думы РФ Наталья Поклонская.

Её возмутил тот факт, что создатели фильма решили в основу картины положить историю взаимоотношений цесаревича Николая II и балериной Матильдой Кшесинской. Депутат посчитала, что этот фильм оскорбляет чувства верующих.

Напомним, император Николай II вместе со своей семьей был расстрелян в ночь с 16 на 17 июля 1918 года в Ипатьевском доме в Екатеринбурге. В 2000 году Архиерейский собор РПЦ канонизировал царскую семью.

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