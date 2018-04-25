Фильм Оливера Стоуна о Владимире Путине
Оливер Стоун: США — преступное государство
Режиссер Оливер Стоун в ходе своего первого визита в Иран заявил, что США являются международным «преступником», виновным в хаосе на Ближнем Востоке, 25 апреля передает агентство Associated Press. Выступая на пресс-конференции кинофестиваля в Тегеране, американский режиссер заявил, что из-за своих...
25 апреля 2018
СМИ: Авиация Турции нанесла удары по позициям верных Дамаску сил в Африне
Авиация Турции нанесла 14 марта удары по позициям сил, выступающих на стороне официального Дамаска, на северо-западе Сирии, заявил один из командующих проправительственных сил, сообщает британское агентство Reuters. По его словам, в результате трех авиаударов, нанесенных по блокпосту на дороге...
14 марта 2018
«Первый канал» вновь покажет фильм Оливера Стоуна о Путине
«Первый канал» анонсировал повторный показ документального фильма «Путин» американского режиссёра Оливера Стоуна, сообщает ТАСС со ссылкой пресс-службу канала. Четырехсерийный фильм покажут с 12 по 15 февраля в 22:30 МСК. Премьера на российском экране документального кино Стоуна состоялась в июне...
6 февраля 2018
Режиссер Болливуда хочет снять фильм о Путине
Индийский режиссер, глава компании Dharma Productions Каран Джохар хотел бы снять фильм о президенте России Владимире Путине подобно тому, как это сделал американский деятель кино Оливер Стоун. Об этом Джохар рассказал РИА Новости. Режиссер признался, что хотел бы сотрудничать с российскими...
23 января 2018
В Кремле состоялась короткая встреча Владимира Путина с Оливером Стоуном
Президент Российской Федерации Владимир Путин принял в Кремле известного американского кинорежиссера Оливера Стоуна, который в своё время снял про нынешнего президента России фильм. Об этом сегодня, 1 декабря, сообщает пресс-служба Кремля. Сообщается, что беседа Путина со Стоуном была краткой и...
1 декабря 2017
Песков: Путин примет Оливера Стоуна в Кремле
Президент Российской Федерации Владимир Путин сегодня, 1 декабря, может принять в Кремле известного американского кинорежиссера Оливера Стоуна, который находится по своим делам в Москве. Об этом сообщил журналистам на регулярном брифинге пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По словам...
1 декабря 2017
Оливер Стоун: Реальный Путин не имеет ничего общего с его образом в СМИ США
Американский кинорежиссер Оливер Стоун, который выпустил четырёхсерийный фильм-интервью с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным, заявил, что реальный российский лидер не имеет ничего общего с тем образом, который нарисовали себе американские средства массовой информации. Об этом Стоун...
25 ноября 2017
Италия: более миллиона зрителей посмотрели фильм «Интервью с Путиным»
Государственный итальянский канал RAI 3 начал трансляцию документального фильма Оливера Стоуна «Интервью с Путиным» (The Putin Interviews). На итальянском языке фильм вышел в двух частях, первая из которых вышла в эфир в четверг 5 октября в прайм-тайм. По данным пресс-службы канала RAI 3 передачу...
6 октября 2017
Казахстан и Китай — вместе за латиницу: Радио REGNUM
Помнить историю: в Литве высмеяли просьбу послов Прибалтики отречься от советского прошлого; В России — против, в Китае — за: в Казахстане закончили работу над алфавитом на латинице; Час расплаты: Южная Корея угрожает КНДР нестабильностью и экономическими проблемами; Кто во что горазд: в Тбилиси...
11 сентября 2017
Испанское СМИ: Путин убедил Стоуна, что не будет царем
Ранее лента в Испании не демонстрировалась. Каталонское издание El Periódico представляет фильм накануне испанской премьеры (показ фильма запланирован на прайм-тайм испанского ТВ — в 21:00), сопровождая анонс комментариями самого Стоуна, данными газете. «По большому счету «Беседы с Путиным» — это...
11 сентября 2017
Книгу «Интервью с Путиным» можно будет купить с 5 сентября
Издательство «Альпина Паблишер» начнет продажи книги «Интервью с Владимиром Путиным» 5 сентября 2017 года, её можно будет приобрести в Московском доме книги, об этом 4 сентября сообщила пресс-служба сети магазинов. Представители Московского дома книги подчеркивают, что с 5 по 7 сентября магазины...
4 сентября 2017
Путин не смог досмотреть фильм о самом себе
Президент Российской Федерации Владимир Путин на встрече с работниками Лебединского горно обогатительного комбината (Белгородская область) рассказал, как он заснул во время просмотра фильма американского режиссера Оливера Стоуна «Интервью с Путиным». Об этом сегодня, 14 июля, сообщает пресс-служба...
14 июля 2017
Путин отвечал на вопросы Стоуна честно и убедительно: опрос
О том, что по телевидению показывали фильм Оливера Стоуна о Владимире Путине слышали 63% жителей России. Смотрели его целиком или отдельные серии, отрывки — 29% опрошенных. Говорят, что собираются посмотреть, 21% респондентов. Таковы данные опроса, проведенного Фондом «Общественное мнение» (ФОМ)...
5 июля 2017
Россиянам не интересно мнение Путина об оппозиции. Они хотят знать другое
Проведенный ИА REGNUM масштабный социологический опрос, посвященный ожиданиям от фильма Оливера Стоуна «Путин», позволил сделать определенные выводы об отношении граждан РФ к политике президента. Из всех почти 30 000 опрошенных большая часть продемонстрировала явный интерес к деятельности и...
5 июля 2017
Плагиат в фильме о Путине, разбитая камера «Вестей»: неделя Башкирии
Прошедшая неделя изобиловала сообщениями СМИ о погодных аномалиях, обильных ливнях и их последствиях, внимания прессы также удостоился процесс «Роснефти» против АФК «Система». Бензин не дешевеет 26 июня «Коммерсантъ в Уфе» сообщил, что в Башкирии АНК «Башнефть» вновь повысила розничные цены на...
4 июля 2017
Оператор из Уфы может запросить у Стоуна доплату за кадры из фильма «Путин»
Неправомочным назвал уфимский видеооператор Владимир Жилко использование в документальном фильме Оливера Стоуна «Интервью с Путиным» сделанных им кадров, сообщает «Татар-информ». Во второй серии фильма Стоуна Жилко увидел кадры, которые сделал он, затем подав их на видео-стоке. Речь идет о...
4 июля 2017
Песков: Путин смотрел «какие-то фрагменты» фильма Стоуна
У президента Российской Федерации Владимира Путина пока не было времени, чтобы посмотреть документальный фильм режиссера Оливера Стоуна «Интервью с Путиным». Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, отвечая на вопрос корреспондента «Говорит Москва». «Насколько мне известно...
30 июня 2017
«Пока времени не было»: Путин не видел полностью фильм Стоуна
Президент РФ Владимир Путин пока не видел целиком документальный фильм американского режиссера Оливера Стоуна со своим участием, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. По его словам, у Путина «пока не было времени»: он посмотрел фильм фрагментами. «Мы ему подготовили это на...
30 июня 2017
Фильм Стоуна о Путине — эпилог: нового мы не узнали, но старое нас радует
23−25 июня ИА REGNUM провело опрос, посвященный впечатлениям граждан России от фильма Оливера Стоуна «Путин», который был показан по «Первому каналу» 19−22 июня и относительно ожиданий от которого был проведен предыдущий опрос. В опросе о впечатлениях от просмотра приняли участие 7895 человек —...
30 июня 2017
Фильм Стоуна не изменит отношения американцев к Путину. Критики недовольны
Оливер Стоун снимал свой масштабный проект «Путин» прежде всего для западного зрителя. Темы, которые он обсуждает со своим героем, и то, как он их обсуждает, — подаются совершенно очевидно в расчете на западную аудиторию. И ничего плохого в этом нет, вопрос в другом — достигнут ли усилия Стоуна...
30 июня 2017