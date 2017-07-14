Белгород, 14 июля, 2017, 21:00 — ИА Регнум. Президент Российской Федерации Владимир Путин на встрече с работниками Лебединского горно обогатительного комбината (Белгородская область) рассказал, как он заснул во время просмотра фильма американского режиссера Оливера Стоуна «Интервью с Путиным». Об этом сегодня, 14 июля, сообщает пресс-служба Кремля.

Kremlin.ru Владимир Путин в ходе встречи с работниками Лебединского горно-обогатительного комбината

Одна из сотрудниц комбината завела разговор о фильме Стоуна и сказала, что у неё от него остались положительные впечатления.

«Даже взять тот момент, как вы лошадку морковкой кормите, нельзя не умилиться!», — сказал женщина.

Она также поинтересовалась о том, будет ли продолжение фильма.

«Будет ли продолжение по типу «Мушкетеры. Двадцать лет спустя»? — спросила она под смех зала.

В ответ Путин рассказал, что поначалу сильно сомневался в целесообразности своего участия в подобном фильме.

«Я сначала не знал, что буду рассказывать», — отметил Путин.

Однако потом российский лидер, по собственному признанию, рассудил, что Стоун — режиссер с большим опытом. К тому же необходимо, чтобы американский зритель узнал о России как можно больше.

Но при этом у Путина появились дополнительные сомнения в том, что не будет ли режиссер извращать услышанное. Президент рассказал, что прямо задал вопрос на эту тему Стоуну. Тот ответил, что «не гарантирует».

«Но в принципе, человек порядочный, хороший журналист, поэтому я согласился», — сказал Путин.

Также Путин упомянул, что на съёмку в фильме Стоуна его уговорил пресс-секретарь Дмитрий Песков.

Однако сам Путин так и не посмотрел фильм целиком.

«Я смотрел фильм, когда летел из загранкомандировки в самолете. И заснул, не досмотрел», — признался президент.

Но глава государства отметил, что, судя по отзывам, фильм получился объективным и он обязательно его досмотрит.

«А продолжения не будет», — завершил разговор о фильме Путин.