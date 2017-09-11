Казахстан и Китай — вместе за латиницу: Радио REGNUM
Иван Шилов ИА REGNUM
Радио REGNUM
Москва, 11 сентября, 2017, 17:00 — ИА Регнум.
- Помнить историю: в Литве высмеяли просьбу послов Прибалтики отречься от советского прошлого;
- В России — против, в Китае — за: в Казахстане закончили работу над алфавитом на латинице;
- Час расплаты: Южная Корея угрожает КНДР нестабильностью и экономическими проблемами;
- Кто во что горазд: в Тбилиси увидели совпадение интересов Саакашвили и Москвы на Украине;
- «Беседы с Путиным»: как глава Кремля убедил Стоуна, что не будет царем.