Вашингтон, 25 ноября, 2017, 07:57 — ИА Регнум. Американский кинорежиссер Оливер Стоун, который выпустил четырёхсерийный фильм-интервью с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным, заявил, что реальный российский лидер не имеет ничего общего с тем образом, который нарисовали себе американские средства массовой информации. Об этом Стоун заявил в интервью французскому изданию Le Figaro, опубликованному сегодня, 25 ноября.

Sky.at Президент России В.В.Путин и кинорежессер Оливер Стоун

По словам Стоуна, Путин, которого западные СМИ уже привыкли изображать как «худшего из царей», на самом деле не имеет ничего общего с данным образом. Стоун отметил, что во время интервью Путин был скорее похож на «европейского технократа».

Американский режиссер отметил, что российский лидер был крайне вежлив за все время 50-часового интервью.

«Были моменты, когда он, должно быть, закипал изнутри, это очевидно. Но он ни разу этого не показал», — сказал Стоун.

Что касается американских СМИ, которые рисуют ложный образ Путина, то Стоун считает, что все они на сегодня выполняют функцию «пресс-службы американского правительства». Стоун отметил, что ни в одной западной газете не отражается та реальность, которую он видел и изучал, работая над фильмом-интервью с Путиным.

Стоун напомнил, что в ходе многочасового интервью Путин неустанно пропагандировал уважение к нормам международного права, как единственному инструменту, способному гарантировать стабильность в мире.

«Он постоянно говорит об этом, и тем не менее его неизменно представляют злодеем», — сетует Стоун.

Что касается обвинений в адрес России о якобы «вмешательстве» в американские выборы, то у Стоуна они вызывают только смех. Он подчеркнул, что так и не было представлено каких-то реальных доказательств того, что такое «вмешательство» действительно осуществлялось. Более того, кинорежиссер указывает, что рекламные кампании, финансируемые американскими миллиардерами, имеют несоизмеримо большее влияние на электоральный пейзаж.

В подрыве американской демократии виновата вовсе не Россия, а сами американские власти с их электронной системой, всесилием спецслужб и устаревшей избирательной системой, основанной на голосах выборщиков вместо всенародного голосования.