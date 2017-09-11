23−25 июня ИА REGNUM провело опрос, посвященный впечатлениям граждан России от фильма Оливера Стоуна «Путин», который был показан по «Первому каналу» 19−22 июня и относительно ожиданий от которого был проведен предыдущий опрос.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

В опросе о впечатлениях от просмотра приняли участие 7895 человек — вполне достаточно, чтобы представить общую тенденцию в оценке фильма российскими зрителями.

Вопрос №1: 19−22 июня «Первый канал» показал фильм Оливера Стоуна «Путин». Смотрели ли Вы этот фильм?

ИА REGNUM Рис. 1. Генеральное распределение (среди всех опрошенных) ответов на вопрос о том, смотрели ли респонденты фильм Оливера Стоуна «Путин»

Согласно ответам на первый вопрос, 60% респондентов смотрели фильм. Это вполне согласуется с данными предыдущего опроса, когда намерение посмотреть фильм, напомним, высказали 69% опрошенных ИА REGNUM.

ИА REGNUM Рис. 2. Генеральное распределение (среди всех опрошенных) ответов на вопрос об интересе к фильму Оливера Стоуна «Путин» (опрос 19−22 июня)

Как и в предыдущем опросе, налицо яркая зависимость ответа от возраста респондентов: если среди молодежи только половина смотрела фильм, то в старших возрастных группах — более 60%. Показательно, что распределение ответов о намерении смотреть фильм в зависимости от возраста практически такое же, как и распределение ответов о фактическом просмотре.

ИА REGNUM Рис. 3. Как смотрели фильм «Путин» люди разных возрастов: намерение и факт, %

Точно так же совпадают по форме распределения ответов о намерениях и факте и зависимости от политической ориентации опрошенных.

ИА REGNUM Рис. 4. Намерение смотреть / не смотреть фильм в зависимости от политической ориентации респондентов, %

В целом свое намерение смотреть или не смотреть фильм опрошенные подтвердили.

ИА REGNUM Рис. 5. Фактически смотрели / не смотрели фильм в зависимости от политической ориентации респондентов, %

Это совпадение формы распределений свидетельствуют о правильности выводов, сделанных по результатам опроса об ожиданиях от фильма Стоуна: больше всего хотели смотреть и смотрели фильм идеологические сторонники президента России (к таковым мы относим людей, предпочтительным социально-политическим устройством для которых является госкапитализм), а меньше всего и хотели смотреть, и смотрели — идеологические противники Путина, причем с обеих сторон — и из либерального лагеря, и из коммунистического.

То есть, действительно, люди смотрели ленту не столько для того, чтобы узнать что-то новое и сформировать или скорректировать свою оценку Путина, сколько затем, чтобы подкрепить свои прежние оценки, утвердиться в собственном мнении.

Поскольку фильм Стоуна — четырехсерийный, то логично предположить, что независимо от ожиданий, если бы сам фильм людям не понравился, то они бы его смотреть не стали. Но поскольку, согласно нашему опросу, его смотрела явно «большая половина» граждан России, то, вероятно, фильм людям в основном понравился. Это предположение подтверждается по результатам опроса.

Логично предположить и то, что тем, кто начал смотреть фильм, но кому он сразу не понравился, в дальнейшем фильм не смотрели и в нашем опросе попали в разряд «не смотревших». Соответственно, тем, кто фильм «не смотрел» (по опросу), он должен был не понравиться. Это предположение также подтвердилось.

ИА REGNUM Рис. 6. Генеральное распределение (среди всех опрошенных) ответов на вопрос №5 «Понравился ли Вам лично фильм Оливера Стоуна «Путина», не жалеете ли Вы о потраченном на него времени?», %

Характерно, что не понравился фильм в основном тем, кто его не смотрел, а подавляющему числу тех, кто смотрел, — понравился. И если считать «экспертами» только тех, кто фильм смотрел (с нашей точки зрения, это справедливо), то фильм высоко оценили 85% опрошенных, а не понравился он всего 3%.

Однако, чем именно он произвел положительное впечатление?

ИА REGNUM Рис. 7. Оценка фильма Стоуна «Путин» в зависимости от степени знакомства респондентов с фильмом, %

В предыдущем опросе мы установили, что из фильма Оливера Стоуна граждане России больше всего хотели узнать о планах президента, его представлениях о будущем и принятии важных политических решений.

А что же они на самом деле узнали, посмотрев фильм?

ИА REGNUM Рис. 8. Генеральное распределение (среди всех опрошенных) ответов на вопрос №2 «Что из того, что Вам удалось узнать о Владимире Путине из этого фильма, оказалось для Вас особенно новым или важным?», %

Из диаграммы на рис.8 хорошо видно, что фильм, мягко говоря, не вполне соответствовал ожиданиям российской публики. Больше всего (32%) хотели узнать о планах президента и его представлениях о будущем, но только 18% опрошенных сказали, что именно эта информация в фильме была для них новой и важной. То же самое, но менее выраженно, и с информацией о причинах политических решений и отношении Путина к актуальным политическим проблемам: особенно хотели узнать об этом по 27% опрошенных, а после фильма указали, что узнали, 23 и 24% соответственно. Зато российским зрителям рассказали новую для них информацию о личной жизни президента и его семье (ее отметили 9% опрошенных), которая практически никого до фильма не интересовала (хотели об этом узнать всего 3%), так же и с информацией о жизненном пути (хотели 4%, а узнали 9%) и особенно — о характере Путина (хотели 9%, а узнали 17%).

То есть, действительно, фильм, сделанный для американцев и по-американски, не сильно «попадает в яблочко» в российской аудитории.

Тем не менее, поскольку фильм в основном понравился, то российские телезрители, видимо, не были особенно разочарованы: каждый узнал для себя что-то новое и этим успокоился.

Еще больше разброс между ожиданиями и реальностью образовался в представлении фильмом событий политической биографии президента.

ИА REGNUM Рис. 9. Генеральное распределение (среди всех опрошенных) ответов на вопрос №3 «Какой момент политической биографии Владимира Путина — из нижеперечисленных — прояснился для Вас в наибольшей степени, полностью удовлетворил Ваш интерес?», %

Что касается интереса к конкретным этапам политической биографии Владимира Путина, то здесь неудовлетворенным остался интерес граждан России к двум моментам: к гибели подлодки «Курск» (хотели узнать что-то 13%, а удовлетворены информацией 4%, причем из смотревших — 2%) и протестам оппозиции в 2010—2011 гг. (хотели узнать 10%, удовлетворены информацией фильма 5%, из смотревших — 3%). По остальным вопросам интерес российских телезрителей вроде оказался удовлетворенным, если не считать вопроса о воссоединении Крыма с Россией — тут случился некий «перебор»: узнать об этом больше хотели 23% опрошенных в предыдущем опросе, а реально узнали — 42% (из смотревших — 47%). То есть этот вопрос у граждан России вопросов не вызывает, однако именно его в фильме «продавливали» с особым усердием. Что еще раз подтверждает, что фильм делали не для нас.

Все эти несовпадения интересов российской и (предположительно) западной публики максимально проявились в том, что, судя по результатам нашего опроса, граждане России узнали из фильма Стоуна об отношении Путина к вопросам, которые их не интересовали, и не узнали об отношении Путина к тому, что их особенно волновало.

Ту же самую связь мы наблюдаем и в прояснении запроса зрителя по поводу отношения президента к тем или иным группам.

ИА REGNUM Рис. 10. Генеральное распределение (среди всех опрошенных) ответов на вопрос №4 «Отношение Путина к кому или чему Вы наиболее ясно поняли благодаря фильму Оливера Стоуна?», %

Российские зрители хотели узнать больше об отношении к олигархам, крупному бизнесу (по прошлому опросу 26%) и к чиновникам (15), и не особенно хотели узнавать об отношении к армии (4%), но им таки рассказали об отношении к армии (об этом говорят 14% участников) и не очень рассказали об отношении к чиновникам (4%) и маловато — об отношении к олигархам (14%) — почти в два раза меньше, чем они хотели. Зато об отношении к западным лидерам российские зрители узнали значительно больше, чем хотели (по результатам опроса об ожиданиях, хотели узнать 16%, по результатам последнего опроса, узнали — 37%).

Таким образом, личность автора фильма, его представления о целевой аудитории оказали решительное влияние и на содержание фильма, и на форму и подачу материала, и, в конечном итоге, то, что зритель предполагал увидеть, основываясь на цитатах и рекламе, разошлось с тем, что он реально получил.

Известно, что западная критика приняла фильм прохладно, в том числе из-за малого количества «острых» (с точки зрения западных путиноненавистников) вопросов. Российская публика частично получила шанс убедиться в уже сложившихся представлениях о президенте, узнав гораздо меньше нового и актуального из тех областей, которые по-настоящему волнуют российского гражданина.

Неудивительно, однако, что нашему зрителю фильм понравился, притом что не оправдал его ожиданий (это минус): в ленте был показан привычный россиянам Путин, тот президент, за которого они голосуют, — это плюс, и этот плюс перевесил.