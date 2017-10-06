Рим, 6 октября, 2017, 23:38 — ИА Регнум. Государственный итальянский канал RAI 3 начал трансляцию документального фильма Оливера Стоуна «Интервью с Путиным» (The Putin Interviews). На итальянском языке фильм вышел в двух частях, первая из которых вышла в эфир в четверг 5 октября в прайм-тайм.

Постер фильма Оливера Стоуна «Путин» (фрагмент)

По данным пресс-службы канала RAI 3 передачу посмотрели 1.076 миллиона зрителей, фильм занял первое место по просмотру в рейтинге вечерних передач. Вторая часть будет показана вечером 6 октября.

В Италии президент России пользуется популярностью, опрос, проведенный институтом политических социальных исследований Demos в январе 2017 года, показал, что 8 итальянцев из 10 хотели бы видеть в качестве президента страны «сильного, умного политика, способного твердо отстаивать национальные интересы». Одним из таких людей называют президента России Владимира Путина.

По данным агентства исследований общественного мнения Ipsos за 2016 год, у итальянцев выросла уверенность в той политике, которую проводит глава Кремля по международным вопросам. 28% респондентов фактически назвали Путина «самым влиятельным политическим персонажем в мире» против 20% в пользу Обамы. Доля тех, кто считал Россию «страной, способной влиять на мировую политику», составила 66%.

Напомним, что премьера фильма Оливера Стоуна «Интервью с Путиным» состоялась 15 июня в США. В России права на показ фильм были выкуплены Первым каналом, фильм был показан в 4-х сериях в июне 2017 года.