Москва, 5 июля, 2017, 08:55 — ИА Регнум. О том, что по телевидению показывали фильм Оливера Стоуна о Владимире Путине слышали 63% жителей России. Смотрели его целиком или отдельные серии, отрывки — 29% опрошенных. Говорят, что собираются посмотреть, 21% респондентов. Таковы данные опроса, проведенного Фондом «Общественное мнение» (ФОМ).

Скриншот с видео The Putin Interviews SHOWTIME Владимир Путин

Тех, кто частично или полностью смотрел фильм Оливера Стоуна (29% граждан), спросили об их впечатлениях. Сочли вопросы интервьюера интересными 23% участников опроса, неинтересными — 4%.

26% зрителей считают, что Владимир Путин отвечал убедительно. искренне (24%) и честно (26%).

Узнали о президенте России из фильма Стоуна что-то новое для себя 14% участников опроса, столько же ничего нового не почерпнули.

Больше всего из фильма запомнились факты из биографии Путина, рассказ о его семье, эпизоды из жизни, стиль общения президента РФ и обсуждение отношений между Россией и США.

Опрос проведен среди граждан РФ от 18 лет и старше 25 июня 2017 года в 53 субъектах РФ в 104 населенных пунктах. Опрошены 1500 респондентов. Интервью по месту жительства. Статпогрешность не превышает 3,6%.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, документальный фильм Оливера Стоуна о президенте РФ Владимире Путине вышел на экраны США 12 июня. Он разбит на четыре части. В России картину с 19 по 22 июня показывал Первый канал.

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