Тегеран, 25 апреля, 2018, 17:01 — ИА Регнум. Режиссер Оливер Стоун в ходе своего первого визита в Иран заявил, что США являются международным «преступником», виновным в хаосе на Ближнем Востоке, 25 апреля передает агентство Associated Press.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Агрессор

Выступая на пресс-конференции кинофестиваля в Тегеране, американский режиссер заявил, что из-за своих действий на Ближнем Востоке США «стали изгоями».

«Мы стали изгоями, мы делаем то, что объявлено вне закона на международном уровне, — пояснил Стоун. — У нас не было разрешения ООН на вторжение в Ирак, но мы сделали это, и мы продолжаем делать то же самое».

Также Стоун отметил, что в Соединенных Штатах больше не осталось «художественной свободы».

«Вы не можете сделать фильм критическим в отношении внешней политики Соединенных Штатов», — пояснил режиссер.

Режиссер Оливер Стоун, обладатель трех премий «Оскар», автор таких фильмов, как «Взвод», «Уолл-стрит», «Народ против Ларри Флинта», известен резкой критикой правительства США.

В 2017 году Стоун снял четырехсерийный документальный фильм, основанный на интервью с Владимиром Путиным.