Мадрид, 11 сентября, 2017, 11:18 — ИА Регнум. Ранее лента в Испании не демонстрировалась. Каталонское издание El Periódico представляет фильм накануне испанской премьеры (показ фильма запланирован на прайм-тайм испанского ТВ — в 21:00), сопровождая анонс комментариями самого Стоуна, данными газете.

Скриншот с видео The Putin Interviews SHOWTIME Владимир Путин

«По большому счету «Беседы с Путиным» — это не журналистская работа, считает корреспондент СМИ Эва Кантон. — Стоун просто сажает российского президента перед камерой (или ставит камеру перед ним) и дает тому выговориться. При этом автор знаменитого «Взвода» не скрывает своего очарования хозяином Кремля, заявляя, что «Запад просто плохо знает этого одного из самых загадочных и влиятельных людей на планете, а плохое знание основывается на желании видеть только негативные аспекты этой многогранной фигуры».

«Некоторые утверждают, что я был слишком мягок и добродушен с ним, позволив ему говорить все, что он хотел. Они считают, что я непременно должен был навязывать ему точку зрения американцев или заставить его отказаться от собственных убеждений, — цитирует издание голливудского мастера. — А зачем я должен был это делать? Меня интересовало мнение Владимира Путина таким, какое оно есть. И я напрямую спросил его, что нужно для улучшения отношений между США и Россией? Он отреагировал моментально, сказав: «Новая Америка». Такая, которая будет воспринимать Россию по-новому. Россия — не источник угрозы. Она не собирается расширять свою империю — это чья-то глупая шутка. У них нет денег на это, у них нет на это войск, а главное — у них нет никакого желания создавать эту империю и назначать Путина в ней царем!»

«Стоуну в своей жизни пришлось повидать многих политических лидеров в разных странах, у него богатый опыт общения с такими людьми. Он говорит, что поначалу сомневался вообще в том, что разговор с Путиным получится, потому что по сравнению с такими словоохотливыми и даже болтливыми людьми, как Чавес или Кастро, Путин — просто пример молчаливости. Однако фильм получился, — резюмирует журналистка. — Сам режиссер считает, что Путин в его ленте предстает таким, какой он есть на самом деле — человеком с аналитическим складом ума и хваткой бизнесмена. Человеком, который стремится удержать всех русских вместе, и благодаря этому экономика страны постепенно выправляется. Такой человек, по мнению Стоуна, обязательно будет вновь избран русскими президентом».