Москва, 30 июня, 2017, 02:31 — ИА Регнум. Оливер Стоун снимал свой масштабный проект «Путин» прежде всего для западного зрителя. Темы, которые он обсуждает со своим героем, и то, как он их обсуждает, — подаются совершенно очевидно в расчете на западную аудиторию. И ничего плохого в этом нет, вопрос в другом — достигнут ли усилия Стоуна цели? Об этом рассуждает постоянный автор ИА REGNUM Алена Сычева.

Цитата из к/ф «Путин». реж Оливер Стоун. 2017. США Прогулка у стен Кремля

Критики в США отнеслись к фильму без восторга. Тот Путин, который возникает на экране, не опровергает уже сложившееся о нем мнение, — а возможно, в чем-то и поддерживает его, во всяком случае, Путин предстает на экране не новым, а таким, каким мы привыкли его видеть. Допустим, это — мы, а на Западе увидели президента России в принципиально новом ракурсе. Так ли это?

Возможно, это могло бы быть так, если б режиссер дал возможность своему персонажу действительно раскрыться. Тут — настоять на конкретном ответе на провокационный вопрос, там — не позволить отшутиться, поймать на противоречии. Иными словами, если бы он действительно занялся исследованием своего героя. Впечатление же складывается иное — режиссер стремится не исследовать сложного и многообразного Путина, а создать его положительный образ, его и представляемой им страны. Причем в расчете на недолюбливающую его аудиторию.

Надежда на то, что этот фильм действительно поможет потеплению отношений между двумя странами, очень мала. Но попытка того стоила.

Читайте критический разбор фильма «Путин» в статье Кино Стоуна, для Стоуна и для США: грубая, сырая и слабая надежда на мир, а также другие материалы Алены Сычевой, посвященные взаимодействию кинематографа и общества.