Уфа, 4 июля, 2017, 19:04 — ИА Регнум. Прошедшая неделя изобиловала сообщениями СМИ о погодных аномалиях, обильных ливнях и их последствиях, внимания прессы также удостоился процесс «Роснефти» против АФК «Система».

СМИ

Бензин не дешевеет

26 июня «Коммерсантъ в Уфе» сообщил, что в Башкирии АНК «Башнефть» вновь повысила розничные цены на бензин, уже в шестой раз в этом году. Цены на литр Аи-92 и Atum-92 выросли на 0,1 рубля. Стоимость других видов топлива не изменилась. В первый раз в этом году компания повысила цены на топливо на АЗС с 21 января — на бензины Аи-92 и Atum-92, а также дизельное топливо. Во второй раз повышение произошло с 28 января: бензин Аи-92 подорожал до 35,1 рубля. за литр, Atum-92 — до 35,7 рубля. В третий раз — с 4 марта — бензины Аи-80, Аи-92, Аи-98 подорожали на 0,3 рубля за литр — до 33,9 рубля, 35,4 рубля и 41,6 рубля за литр соответственно, Аи-95 — на 0,2 рубля, до 38 рублей. В четвертый раз, с 22 апреля, цена на все виды бензинов выросла на 0,2 рубля. В пятый раз НК подняла цены с 27 мая — на 0,2 рубля на все виды бензина. В компании ранее поясняли, что розничные цены на топливо формируются с учетом себестоимости ресурса, временного лага, необходимого для физической доставки топлива в регионы, срока оборачиваемости нефтепродуктов на нефтебазах, баланса спроса и предложения на локальном рынке. По состоянию на конец 2016 года сбытовая сеть «Башнефти» состоит из 536 действующих АЗС, а также 79 партнерских станций в семи регионах России.

Крымские приключения юной уфимки

«Горобзор» в этот день рассказал, как в Крыму спасатели сняли со скалы заблудившуюся юную уфимку. Они нашли 17-летнюю туристку из Уфы в бессознательном состоянии на южном склоне скал мыса Алчак-Кая. У девушки были все признаки обезвоживания организма. После оказания первой помощи ее посредством альпинистского снаряжения спустили на берег, откуда на носилках транспортировали к автомобилю «скорой». Девушка пропала 24 июня, выйдя из пансионата, в котором отдыхала. Только на следующие сутки утром работники оздоровительного учреждения обнаружили ее отсутствие и обратились в местную службу спасения.

Попробуй, доберись

Ряд СМИ в 26 июня информировал о задержках рейсов из Уфы и в Уфу. В этот день в Уфимском аэропорту в очередной раз был задержан рейс в Турцию Уфа-Даламан. По сообщениям операторов, самолет не мог вылететь из башкирской столицы более четырех часов. Перевозчик, который уже который раз не отправляет туристов вовремя на турецкий берег — авиакомпания «Вим-авиа». 24 июня самолет этого же перевозчика прилетел из Антальи в Уфу с задержкой в 12 часов. Не всегда удается попасть вовремя и в Уфу. Нештатная ситуация произошла в аэропорту Нижневартовска. Самолет авиакомпании «Ямал», выполнявший рейс в Уфу, уже начал разгоняться, однако пилот резко нажал на тормоз, произошел сбой бортового компьютера. На борту находились 52 пассажира, девять из них — дети. Всех пассажиров пересадили на другие рейсы и доставили в Уфу. К счастью, никто не пострадал.

Инвестпроектам нужны ж/д пути

27 июня газета «Республика Башкортостан» сообщила, что в Башкирском Зауралье будут возрождать железнодорожное движение. Речь идёт о восстановлении инфраструктуры станций «Альмухаметово» и «Пещерная», выдаче техусловий на организацию подъездных железнодорожных путей необщего пользования к путям общего пользования. Расконсервация станции «Пещерная» нужна для строительства подъездных путей к планируемой площадке для реализации инвестпроекта по производству сухих строительных смесей, а также определения места примыкания нового железнодорожного пути «Индустриальный парк «Сычуань-Сибай» к существующим путям Южно-Уральской железной дороги на отметке 93 км перегона Альмухаметово — Сибай. По мнению экспертов, расконсервация железнодорожных путей также позволит успешно развить масличный кластер в районах Зауралья и увеличить площади возделывания высокомаржинальных сельскохозяйственных культур. Однако инвестпроект австрийской компании Ласселсбергер в Абзелиловском районе столкнулся с трудностями. Против строительства рядом с действующей железнодорожной веткой выступили жители соседнего Магнитогорска.

«Роснефть»: «Система» понимала, что владеет акциями «Башнефти» незаконно

В этот же день « Коммерсантъ в Уфе» и ряд СМИ сообщил, что Башкирия отказалась привлечь вице-президента АФК «Система» Всеволода Розанова к спору с «Роснефтью», которая пытается взыскать с АФК 170,6 млрд руб. ущерба. Всеволод Розанов заявил ходатайство о привлечении третьим лицом на стороне АФК. Суд отказал в ходатайстве без объяснения причин. Аналогичное ходатайство на процессе заявил сын основного владельца «Системы» Владимира Евтушенкова — Феликс Евтушенков, возглавлявший в то время совет директоров «Башнефти». Оно пока не рассмотрено — суд отложил это на следующее заседание. Представитель «Роснефти» в суде заявил, что считает заявленные ходатайства попыткой затянуть судебное разбирательство и «злоупотреблением процессуальными правами». В НК «Роснефть» считают, что АФК «Система», владевшая акциями группы «Башнефть» в 2005—2014 годах, понимала незаконность владения ими и поэтому выводила финансовые средства и активы из структуры башкирской компании. Накануне стало известно о том, что в рамках процесса «Роснефти» против «Системы» были арестованы акции АФК в компаниях МТС, БЭСК и группе «Медси».

Старики-приемыши

ИА «Башинформ» 27 июня проинформировало, что в Башкирии утвержден порядок создания приемных семей для пожилых и инвалидов. «Усыновить» одинокого пожилого человека смогут жители республики, прошедшие строгий отбор. Вести банк данных о гражданах, желающих создать семью, осуществлять подбор кандидатов в члены семьи, проводить с ними психологическую подготовку, подписывать соответствующий договор и осуществлять контроль будет Республиканский центр социального обслуживания и центры социальной помощи семье и детям. Бюджет приемной семьи будет формироваться из средств ее членов, при этом часть передаваемых средств пожилым гражданином или инвалидом не может превышать 75% среднедушевого дохода. Семье-опекуну полагается ежемесячное денежное вознаграждение в размере 6200 рублей. Если в приемную семью принимается лицо старше 80 лет или инвалид первой группы, то законом предусматривается повышение этой выплаты на 30%. При этом стороны не должны состоять в близком родстве. В текущем году планируется создать 24 приемные семьи, в 2018 году — 124, в 2019 году — 154.

Последствия ливня: «Вестям» разбили камеру

28 июня ГТРК «Башкортостан» поведало о том, что мощный ливень обрушился в этот день на Уфу, а на съемочную группу «Вестей» обрушился гнев охраны «Колхозного рынка». Короткий ливень превратил проезжую часть и тротуары в полноводные реки. В ТЦ «Июнь» был закрыт супермаркет, парковка превратилась в озеро. Бурными водами оказались отрезаны от остального мира посетители регионального управления Росреестра. Срочная эвакуация потребовалась и на колхозном рынке. В считанные минуты торговые ряды начали уходить под воду. Съёмочная группа «Вестей» направилась туда, чтобы выяснить последствия подтопления, но работе журналистов попытался помешать мужчина в штатском, который позже представился сотрудником службы безопасности рынка. Мужчина повредил камеру и угрожал физической расправой. Полицейские выясняют все обстоятельства конфликта. Устанавливается размер нанесенного ущерба.

Ряд СМИ опубликовал фото пользователей соцсетей с историями о том, как на автомобили падали деревья, с верхнего уровня развязок на главную магистраль города, проспект Салавата Юлаева, низвергались водопады, как во дворах образовывались озёра, а вода на разлившихся улицах поднималась почти на метр. Уфимцы возмущались плохим функционированием ливневой канализации и выдвигали претензии к работе мэрии. По мнению некоторых пользователей, бурные дебаты вокруг нападения на тележурналистов отвлекли внимание горожан от обсуждения необходимости своевременного ремонта ливнёвки и оказались на руку сотрудникам мэрии Уфы.

Новый старый ЦИК

В этот же день ряд СМИ напомнил, что 27 июня действующего главу Центризбиркома Башкирии Хайдара Валеева переизбрали на новый срок. Новый состав ЦИК РБ на первом заседании тайным голосованием единогласно определил председателя. Заместителем председателя избран Марат Гадилов, а должность секретаря сохранила Марина Долматова. Глава Башкирии Рустэм Хамитов встретился с новым руководством Центральной избирательной комиссии Башкирии, обсуждались вопросы подготовки к предстоящим выборам, совершенствования работы территориальных избирательных комиссий, взаимодействия с политическими партиями. «Ваша задача — проводить эти выборы открыто, прозрачно, транспарентно с тем, чтобы ни у кого не оставалось никаких сомнений в том, что эти очень важные процедуры проходят исключительно честно», — напутствовал Рустэм Хамитов.

В этом году в республике пройдёт ряд муниципальных выборов, а в 2018 году — выборы Президента Российской Федерации, а также депутатов Государственного Собрания. По словам Валеева, в числе новшеств, которые будут применяться на этих выборах — использование комплексов обработки избирательных бюллетеней, QR-кодов в протоколах участковых избирательных комиссий. Все участковые и территориальные избирательные комиссии будут оснащены видеонаблюдением. Как отмечает «Коммерсантъ в Уфе», диссовет Санкт-Петербургского государственного университета до сих пор не рассмотрел вопрос о лишении ученой степени доктора политических наук председателя ЦИК Башкирии Хайдара Валеева из-за его неявки на заседания. Сообщество экспертов «Диссернет» нашло в докторской (2011 года) и кандидатской (2006 года) диссертациях главы башкирского ЦИК масштабные заимствования.

Памятникам — дорожную карту

ИА «Башинформ» 28 июня сообщило, что в Башкирии эксперты Народного фронта провели выборочный мониторинг памятников истории и культуры и выяснили, что большинство из них находятся в плачевном состоянии. В региональном штабе решили разработать «дорожную карту» по реставрации и сохранению памятников культуры в регионе. Этот опыт можно было бы распространить на другие субъекты, где имеются подобные проблемы.

Финансирование мероприятий по сохранению объектов культурного наследия в республике за последние пять лет уменьшилось на 40%. При этом в хорошем и удовлетворительном состоянии находятся только треть таких объектов, остальные — в неудовлетворительном состоянии (3,5 тыс. объектов культурного наследия находятся в аварийном состоянии или разрушены). Практически все памятники архитектуры, градостроительства, истории, искусства, археологии (всего на 1 января 2015 года таких объектов в регионе 5 тыс. 624) не имеют разработанных и утвержденных проектов зон охраны и утвержденных границ территорий. В ОНФ отметили, что главная проблема охраны памятников культуры — нехватка средств на проведение не только текущих, но и противоаварийных ремонтных и консервационных работ. Сегодня объем реставрационной деятельности составляет примерно 40% от уровня начала 90-х годов, а памятники, очевидно, только ветшают и разрушаются.

В церквях Башкирии молятся о прекращении дождя

29 июня «Горобзор» сообщил, что Митрополит Уфимский и Стерлитамакский Никон призывает настоятелей всех приходов ежедневно молиться о прекращении дождей в Башкирии. Служащие церкви читают специальную молитву «Молебное пение во время безведрия» (о прекращении дождя). Ливни в Башкирии не прекращаются с мая. По данным Башгидромета, в регионе выпало на 39% больше нормы осадков, чем в прошлом году.

Нефтяники и горняки всех богаче в республике

«Комсомольская правда в Уфе» в этот день привела данные Башстата о том, что среднемесячная зарплата в Башкирии за январь-апрель этого года составила 27 тыс. 762 рубля, сообщает Башстат. За аналогичный период прошлого года житель республики получал в среднем 26 тыс. 344 рубля. Самая высокая зарплата, традиционно, у работников нефтяной отрасли — 63 тыс. 505 рублей. В то же время именно у них произошло одно из самых существенных падений заработка, в прошлом году их среднемесячный доход равнялся 73 тыс. 404 рубля. На втором месте — добыча полезных ископаемых, работники этой сферы в январе-апреле зарабатывали в среднем 44 тыс. 087 рублей. Они также заметно потеряли: за аналогичный период 2016 года они получали 54 тыс.120 рублей. Зарплата финансистов и страховщиков за этот период составила 42 тыс. 389 руб. Незначительно подросли заработки энергетиков, строителей, работников торговли и гостиничной сферы. Самая маленькая зарплата у кожевников — 12 тыс. 285 рублей, мебельщиков — 13 тыс. 639 рублей и в сфере лесоводства и лесозаготовки — 14 тыс. 522 рубля.

17 тыс. миллионеров на всю Башкирию

Ряд СМИ 29 июня день сообщил, что семеро жителей Башкирии зарегистрировали доход более 1 млрд рублей. Таковы данные промежуточных итогов декларационной кампании УФНС по РБ. Миллиардеров в республике в 2016 году стало на одного больше, чем в предыдущий период. Граждан, зарегистрировавших доход в размере от 500 млн рублей до 1 млрд — трое, в прошлый раз их было семь. Доход от 10 до 100 млн рублей показали 416 жителей республики — на 11 больше. От 1 млн до 10 млн рублей получили 16 тыс. 689 человек — больше прошлогоднего количества на 4 тыс. 637. Итого в Башкирии проживает 17 тыс. 108 миллионеров разного калибра.

На 1 июня жители республики предоставили в налоговые инспекции 185 тысяч деклараций по налогу на доходы физических лиц. Наибольшее количество деклараций традиционно предоставляется для получения имущественных и социальных вычетов по НДФЛ. Таких документов было подано около 100 тысяч. 6 тысяч деклараций представили граждане, получившие в 2016 году доходы от продажи квартир, машин, иного имущества, бывшего в собственности менее минимального срока владения, также от сдачи имущества в аренду. С доходов граждан удержан налог на общую сумму 566 млн рублей (больше показателя прошлого года на 10,8%) — в среднем 12,3 тыс. рублей с декларации.

О соперничестве Башкирии и Татарии

30 июня «Комсомольская правда в Уфе» процитировала ответ главы региона Рустэма Хамитова на вопрос о постоянной конкуренции Башкирии и Татарии. «Наши республики соревнуются, наверное, со дня основания, — отметил Рустэм Хамитов. — В советское время Башкирская АССР была покрепче в экономическом плане по сравнению с Татарской АССР. В 90-годы прошлого века ситуация изменилась: уже Татарстан начал задавать тон в этом соревновании. Что же касается приватизации «Татнефти» и «Башнефти» — вопрос не к нам. Всё было сделано до нас. Но в республику возвращены 25% акций «Башнефти». Ни один рубль, поступивший республике из доли в нефтянке, не уходит в офшоры, не выводится на счета за рубежом. Эти средства остаются здесь, в республике, и до последней копейки идут в экономику, в социальную сферу.

Три миллиарда на социалку

Ряд СМИ в этот день сообщил, что Башкирия получит из федерального бюджета 2,86 млрд рублей, поэтому 6 июля парламентарии внесут соответствующие изменения в закон «О бюджете Республики Башкортостан на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов», увеличив статью дохода на эту сумму. По словам председателя Госсобрания Константина Толкачева, благодаря этим деньгам на увеличение зарплаты бюджетников направят около 4 млрд рублей. «Речь идет о безвозмездных поступлениях из федерального бюджета. В связи с появлением новых средств будут увеличены и расходы. Дополнительные деньги будут направлены на решение вопросов, связанных с социальной обеспеченностью наших граждан», — пояснил он. Кроме того, на инвестиционные проекты в этом году направят дополнительные 2,08 млрд рублей, включая 860 миллионов федеральных денег. На 1 июня доходы бюджета Башкирии составили 65,4 млрд, расходы — 56,13 млрд рублей.

Собрание «Башнефти»: минотарии возмущены

В Уфе 30 июня прошло годовое собрание акционеров «Башнефти». В нем принял участие премьер-министр правительства Башкирии Рустэм Марданов, сообщивший, что по итогам 2016 года поступления налоговых и неналоговых доходов от «Башнефти» составили 36,6 млрд рублей (из общего объема в 195 млрд). В том числе республика получила 7,3 млрд рублей дивидендов (на 45% выше уровня 2015 года). Прежде всего, эти средства были направлены в инвестиции и развитие инфраструктуры, проинформировал премьер. «Коммерсант в Уфе» отмечает, что если суд удовлетворит иски «Роснефти» к АФК «Система» и ее дочернему предприятию «Система-инвест» на 170,6 млрд рублей, денежные средства будут взысканы в пользу «Башнефти». Об этом заявил вице-президент по экономике и финансам «Башнефти» Сергей Лобачев, отвечая на вопросы акционеров на годовом собрании.

Акционеры компании утвердили новый состав совета директоров. Восемь из десяти членов совета сохранили свои посты. Место, занимаемое ранее премьер-министром Башкирии Рустемом Мардановым, перешло его заместителю Фархаду Самедову. Бывшего главу службы безопасности «Роснефти» Олега Феоктистова сменил исполняющий обязанности руководителя службы Урал Латыпов. Миноритарные акционеры «Башнефти» в ходе годового собрания в Уфе выразили недовольство предложением совета директоров выплатить по итогам 2016 года дивиденды только по привилегированным акциям из расчета 10 копеек, а выплаты по обыкновенным акциям перенести на конец 2017 года.

Один из миноритариев в своем выступлении отметил, что вознаграждая членов совета директоров и ревизионной комиссии, топ-менеджмент «забывает о тех, кто своими сбережениями, средствами, акциями обеспечивал возможность компании работать эффективно». На фоне этого миноритарии высказали недовольство вознаграждениями, которые предлагается выплатить бывшим членам совета директоров за 2016 год. В частности, членам совета директоров, входившим его состав с 30 июня до 16 декабря 2016 года, предлагается выплатить: Александру Корсику — 887,097 тыс. рублей, Виталию Сергейчуку — 2,3 млн рублей, Виктору Орлову — 2,4 млн рублей, Юрию Шафранику — 2,4 млн рублей. Как сообщалось, сумма дивидендных выплат «Башнефти» по «префам» может составить 2,979 млн рублей, оставшаяся часть чистой прибыли за прошлый год в размере 43,258 млрд рублей останется нераспределенной.

Розничный бренд компании «Башнефть» востребован и будет сохранен, сообщил на годовом общем собрании акционеров президент АНК Андрей Шишкин. Розничная сеть АНК (в октябре прошлого года перешла под контроль «Роснефти») включает 544 действующих АЗС в 15 регионах России, а также сети партнерских АЗС, включающие около 80 станций, работающих под брендом «Башнефть» в семи регионах страны.

Персики-нарушители

1 июля ряд СМИ сообщил, что в Россельхознадзоре Башкирии уничтожили сразу 690 кг санкционных персиков. Во время проведения рейдовых мероприятий на мелкооптовых базах, специалисты выявили факт реализации свежих персиков, незаконно ввезенных на территорию страны. Никакой документации на фрукты не было, а на таре было указано, что страна происхождения — Испания. В соответствии с таможенными правилами, все санкционные персики были уничтожены.

Сгорели две кареты скорой

В этот же день «Комсомольская правда в Уфе» сообщила, что ночью в уфимской Черниковке сгорели сразу два автомобиля скорой помощи. Машины вспыхнули во дворе дома по ул. Архитектурной. Фотографии с места происшествия появились в соцсетях. Позже стало известно, что обе машины принадлежат частной компании, оказывающей медицинские услуги. К счастью, в пожаре никто из людей не пострадал, а вот машины получили серьезные повреждения. «Видимо, кто-то бизнес делит. Не бывает так, чтобы сразу две машины в одинаковое время загорались. Опять разборки начинаются», — приводит издание слова одного из уфимских автолюбителей.

Чаще женятся, чаще разводятся

Ряд СМИ 1 июля отметил, что Башкирия лидирует по числу браков и разводов в Приволжском федеральном округе, это следует из статистики Росстата. За январь — май текущего года зарегистрировали свои отношения свыше 7,9 тыс. пар, что на 13,8% больше по сравнению с аналогичным периодом 2016 года. Развелись более 6,3 тыс. пар. Это на 0,6% (40 случаев) превышает прошлогодний показатель. На втором месте по числу браков — Татария, где образовалось почти 7,3 тыс. новых семей. По числу разводов после Башкирии идет Самарская область — зафиксировано около 5,7 тыс. случаев.

Фаейр-шоу у Вечного огня

2 июля ряд СМИ рассказал, что в Башкирии свадебный кортеж «золотого мальчика» перекрыл дорогу. 30 июня в Стерлитамаке гуляли грандиозную свадьбу — женился сын местного бизнесмена. Свадебный кортеж встал на кольце у Вечного огня и на перекрестке улиц Мира и Худайбердина, тем самым перегородив движение другому транспорту. Разгорелся скандал, поводом к которому стало видео, появившееся в общем доступе. На кадрах видно, как несколько автомобилей, украшенных по случаю свадьбы, встали на перекрестке, а нарядные участники кортежа устроили файер-шоу. Причем, пока они развлекались, общественный транспорт стоял в пробке. Сотрудники полиции Стерлитамака выявили факт нарушения правил остановки транспортных средств. Двое водителей получили штраф — 2000 рублей, местонахождение третьего устанавливается.

Печальное лидерство

В этот же день ряд СМИ со ссылкой на Росстат назвал главные причины смертности по регионам, в том числе, в Башкирии. Всего в 2017 году по данным за январь-май в республике скончались 23 тыс. 315 человек — это на 635 меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Большая часть из них скончались по причине болезни, причем, преобладающая часть — 9 тыс. 220 человек — из-за инсультов, инфарктов и других болезней системы кровообращения. Чаще в этом году стали умирать от рака — 2 тыс. 892 человек к 2 тыс.788 за прошлый год, от инфекционных болезней — 403 человек к 370 за прошлый год, болезней органов дыхания — 1 тыс. 346 человек к 1 тыс.172 за прошлый год.

В 2017 году по другим внешним факторам, не считая болезни, умерли 1 тыс. 599 человек. Большинство из них — 374 человек — покончили жизнь самоубийством. На втором месте причин — ДТП, в которых погибли 134 человека. Для сравнения, из-за отравления алкоголем скончались 27 человек, утонули — 20 человек, и жертвами убийств стали 93 человека.

Также в Росстате рассказали, что за период с января по май в республике погиб 171 новорожденный. В прошлом году за этот же период, в республике врачи установили 148 случаев младенческой смертности. У всех остальных наших соседей по Приволжскому федеральному округу частота смерти новорожденных за эти пять месяцев, наоборот, упала. Например, в Татарии врачи снизили страшную статистику на спасенных 35 жизней в год.

Стала оперяться потребкооперация

Газета «Республика Башкортостан» 2 июля сообщила, что в Башкирии в этом году на грантовую поддержку сельскохозяйственных потребительских кооперативов предусмотрено 30 млн рублей, что больше прошлогоднего уровня в два раза. В республике второй год подряд действует механизм господдержки — за это время кооперативам выделено 31,5 млн рублей. Создано шесть кооперативов. Всего зарегистрировано 49 сельхозпотребкооперативов, из которых работают 36. По количеству кооперативов республика занимает 20-е место в стране. Как считает министр сельского хозяйства РБ Ильшат Фазрахманов, «сегодня сельхозкооперация может стать формой защиты мелкого сельхозпроизводства. Кооперативы, пользующиеся грантами, должны объединить личные подсобные хозяйства и фермеров и создать дополнительные условия для их развития». С этой целью Минсельхоз совместно с Центром сельхозконкультирования РБ сформировали системный план развития и сопровождения кооперативных начал на территории пяти районов — Дуванского, Караидельского, Бакалинского, Кушнаренковского и Бирского.

Из недорогого — лук и пшено

З июля ряд СМИ сообщил, что по информации статистиков, килограмм говядины, кроме бескостного мяса, стоил в республике 300 рублей, свинины — 236, баранины — 354 рубля. Куры охлажденные и мороженые традиционно дешевле — в среднем 119 рублей. Сливочное масло обошлось в июне жителям республики в 488 рублей за килограмм, подсолнечное масло — в 94 рубля за литр. Литр цельного пастеризованного молока 2,5−3,2% жирности стоил в среднем 46 рублей, цельного стерилизованного молока аналогичной жирности — 59 рублей. Десяток куриных яиц можно было приобрести за 43 рубля. Килограмм сахара — за 42 рубля, черного байхового чая — 676 рублей, соли — 9 рублей. Средняя цена на пшеничную муку в июне составила 29 рублей за килограмм. Стоимость хлеба и булочных изделий варьировалась от 43 до 44 рублей за килограмм. Цена на вермишель составила 46 рублей за килограмм. Из круп килограмм шлифованного риса обошелся покупателям в 49 рублей, пшена — 24 рубля, гречки — 51 рубль. Из овощей и фруктов, по данным исследования, самым дешевым оказался репчатый лук — 39 рублей. Стоимость моркови и картофеля составила 44 рубля, белокочанной капусты — 54 рубля, яблок — 100 рублей за килограмм.

Выпускники турецких лицеев получили реальные сроки

ИА Стерлегради ряд СМИ в этот день сообщили со ссылкой на данные регионального УФСБ, что Верховный суд Башкирии ужесточил наказание пятерым выпускникам башкиро-турецких лицеев, вовлеченных в деятельность запрещенной в РФ религиозно-экстремистской организации «Нурджулар». Следователи установили, что в период обучения в функционировавших республиканских башкирско-турецких лицеях городов Уфы и Стерлитамака обвиняемые были вовлечены в структуру религиозно-экстремистской организации». В последующем молодые люди конспиративно продолжили распространение запрещенной идеологии среди жителей республики и осуществляли вербовку новых сторонников. Кроме того, установлено, что они неоднократно принимали участие на собраниях лидеров и активистов движения, а также выезжали в Турцию для координировании своей деятельности. Отмечается, что местная ячейка запрещенной организации имела высокую степень организованности, их члены соблюдали меры конспирации при проведении собраний, придерживались строгой внутренней дисциплины и иерархии. Ранее Октябрьским районным судом Уфы двое фигурантов уголовного дела были приговорены к условным срокам лишения свободы.

Уфимец нашёл у Оливера Стоуна свои кадры

«Уфа1» 3 июня сообщила, что видеооператор из Уфы Владимир Жилко заявил, что известный режиссер Оливер Стоун нарушил его авторские права. Так, по словам Жилко, во второй части нашумевшего документального фильма «Путин» были использованы его кадры, которые были выставлены на продажу в видеостоке. «Вашему вниманию мечеть «Ляля Тюльпан» на 33:41 и на 48:45 минутах. Как бы это ни было круто, кадры были куплены у меня на стоках по стандартной лицензии, что запрещает использование материала на телевидении», — написал в соцсетях уфимец. Считается, для использования кадров на телевидении необходимо приобрести расширенную лицензию, чего Стоун, по мнению оператора, не сделал.