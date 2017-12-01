Москва, 1 декабря, 2017, 22:41 — ИА Регнум. Президент Российской Федерации Владимир Путин принял в Кремле известного американского кинорежиссера Оливера Стоуна, который в своё время снял про нынешнего президента России фильм. Об этом сегодня, 1 декабря, сообщает пресс-служба Кремля.

Kremlin.ru Встреча Владимира Путина с Оливером Стоуном

Сообщается, что беседа Путина со Стоуном была краткой и проходила за чашкой чая.

Напомним, ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Стоун находится в Москве по своим частным делам и Путин пригласил его в Кремль на короткую встречу.

«Стоун здесь, в Москве, по своим делам, он принимал участие в конференциях, и, учитывая, сколько часов они провели вместе, общаясь во время работы над известным и ставшим уже знаменитым фильмом, президент решил воспользоваться его здесь нахождением, просто чтобы пожать руку и спросить, как дела», — рассказал Песков журналистам.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Стоун в течение почти двух лет брал у Путина интервью, на основании которых в начале 2017 года выпустил четырехсерийный фильм-интервью.