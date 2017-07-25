Двойной теракт в Лондоне
«У мусульманской общины есть вопросы к спецслужбам Лондона»
130 имамов отказались прийти на похороны Хурама Бута, одного из тех, кто совершил теракт на Лондонском мосту. «После того, как родственники террориста обошли несколько кладбищ британской столицы и получили отказ похоронить его по исламским традициям, им пришлось согласиться на погребение на обычных...
25 июля 2017
«После каждого теракта в Лондоне резко возрастает число атак на мусульман»
Лондон постепенно перестает быть мультикультурным, поворачиваясь в сторону исламофобии, считает испанская El Pais. По мнению газеты, грузовик, таранивший людей у мечети в Финсбери Парке, вызвал сочувствие у жителей английской столицы, показавшееся сдержанным. Сотни людей пришли, чтобы возложить...
26 июня 2017
Полиция Лондона задержала мужчину, «вооруженного» рожком для обуви
Мужчина, угрожавший людям рожком для обуви возле Центральной мечети у Риджентс-парка (Лондон), доставлен в полицию, говорится в сообщении, распространенном Скотленд-Ярдом, пишет Telegraph. Ранее в полицию поступило сообщение о том, что у мечети человек угрожает людям каким-то предметом. На место...
21 июня 2017
Полиция установила личность подозреваемого в наезде на мусульман в Лондоне
Личность подозреваемого в наезде на пешеходов у здания мечети в районе парка Финсбери (Лондон) установлена, передает Sky News. Задержанный в ночь на 19 июня водитель фургона — Даррен Осборн 47 лет. В городе Кардиффе (Уэльс, Великобритания) — по месту жительства задержанного — проходят обыски...
20 июня 2017
«Мусульмане боятся цунами исламофобии в Лондоне»
Полиция Лондона подтверждает, что задержала 48-летнего подозреваемого в совершении наезда на толпу прихожан, возвращавшихся из мечети в Финсбери-парке ночью 19 июня. По словам очевидцев, до произошедшего кто-то крикнул: «Я убью всех мусульман!». В результате происшествия один человек погиб и десять...
19 июня 2017
Тереза Мэй созывает срочное совещание кабинета министров
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила 19 июня, что созывает экстренное совещание кабинета министров в связи с наездом фургона на группу граждан, сообщает Associated Press. Чрезвычайное заседание вызвано преступлением, совершенным 19 июня, когда грузовик врезался в группу людей, в...
19 июня 2017
Водителя фургона, врезавшегося в толпу в Лондоне, проверят на вменяемость
Проверка на вменяемость будет проведена в отношении водителя фургона, наехавшего на пешеходов в Лондоне в ночь на 19 июня, сообщается на сайте британской полиции. «Водитель фургона — мужчина в возрасте 48 лет — был задержан очевидцами на месте происшествия, а затем арестован в связи с инцидентом»...
19 июня 2017
Тереза Мэй выразила соболезнования пострадавшим у лондонской мечети
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй выразила соболезнования пострадавшим 19 июня у лондонской мечети в районе Финсбери-парка в Лондоне. Произошедшее премьер охарактеризовала как «ужасный инцидент», сообщает 19 июня агентство Reuters. «Это ужасный инцидент, — сообщила Мэй. — Все мои мысли...
19 июня 2017
По меньшей мере два человека погибли во время атаки фургона в Лондоне
Жертвами трёх злоумышленников, протаранивших на фургоне прихожан лондонской мечети, стали, вероятно, два человека. Об этом 19 июня сообщает британская The Sun. В результате атаки фургона на вышедших из мечети верующих в районе Финсбери-парка в Лондоне пострадали по меньшей мере 12 человек...
19 июня 2017
Мусульманский совет Британии: Фургон в Лондоне атаковал верующих
Целью злоумышленников, атаковавших жителей Лондона, были верующие мусульмане. Об этом мусульманский совет Британии сообщил 19 июня в сети Twitter. «Мы проинформированы о том, что фургон наехал на верующих, когда те покинули мечеть в парке Финсбери. Наши молитвы вместе с погибшими», — говорится в...
19 июня 2017
Несколько человек в Лондоне пострадали при наезде фургона на пешеходов
По меньшей мере десять человек получили ранения после того, как водитель фургона въехал в толпу людей у здания мечети в районе лондонского парка Финсбери. Об этом сообщает 19 июня Daily Mail со ссылкой на информацию отдела полиции британской столицы. Сообщается, что водитель белого фургона...
19 июня 2017
«Индонезия далеко, и потому нам не больно»
Психолог Пилар Конде, выступающая на страницах газеты со своими размышлениями по этому поводу, приходит к выводу, что во всем виноваты близость европейских культур и короткие расстояния между странами Старого Света. «Испанцу проще себя представить на месте жителя Манчестера или Парижа, чем ощутить...
12 июня 2017
La Razón: «Лондонским террористам не хватило денег на повторение Ниццы»
За час до атаки 27-летний Хурам Батт, считающийся Скотланд-Ярдом «мозгом теракта» на мосту Лондона, пытался взять в аренду грузовик весом 7,5 тонны, чтобы повторить «смертельный вояж» тунисца Мохамед Лауэж-Булеля по набережной Ниццы 14 июля 2016 года. Намерения Батту помешала реализовать...
11 июня 2017
СМИ: Лондонские террористы пытались арендовать грузовик весом 7,5 тонн
Преступники, совершившие 3 июня теракт в центре Лондона, пытались арендовать грузовой автомобиль весом 7,5 тонны. Об этом сообщает телерадиокомпания ВВС со ссылкой на британскую полицию. «Исполнители теракта на Лондонском мосту пытались взять в аренду 7,5-тонный грузовик, чтобы совершить нападение...
10 июня 2017
В Лондоне растет число исламофобских инцидентов
После теракта в Манчестере 22 мая и двойного теракта в Лондоне 3 июня число исламофобских инцидентов в столице Великобритании значительно возросло, передает 7 июня Die Zeit. Как утверждает мэр Лондона Садик Хан, количество инцидентов, направленных против мусульман, увеличилось в пять раз по...
8 июня 2017
Лондонская полиция: Число подозреваемых в двойном теракте выросло до 21
В ходе полицейского рейда трое мужчин были задержаны в пригородном районе Лондона Илфорд, передает 8 июня Die Zeit. Полиция сообщила, что двое из них подозреваются в причастности к совершению двойного теракта в Лондоне 3 июня, а третий обвиняется в хранении наркотиков и торговле людьми. Ранее...
8 июня 2017
В Лондоне обнаружено тело восьмой жертвы теракта
Тело мужчины обнаружили в реке Темзе сотрудники британской полиции. Предположительно, это гражданин Франции, погибший в результате теракта 3 июня, сообщает 7 июня пресс-служба полиции Лондона. Отмечается, что 45-летний француз по имени Ксавье Тома пропал в Лондоне в ночь теракта. Вечером 6 июня...
7 июня 2017
Что будет, если британские выборы 8 июня выиграют лейбористы?
За сутки до начала внеочередных выборов в палату общин британского парламента консервативную и лейбористскую партии разделяют чуть больше 1% голосов избирателей. Дистанция статистической погрешности. За тори, согласно последним опросам британского аналитического центра Survation, готовы пойти 41,5%...
7 июня 2017
Дело о лондонском теракте: задержан 30-летний подозреваемый
В рамках расследования теракта, произошедшего в Лондоне в ночь на 4 июня, на востоке города задержан 30-летний мужчина. Об этом 7 июня сообщает пресс-служба полиции Лондона. В заявлении правоохранителей говорится, что мужчина был задержан по подозрению в «подготовке и подстрекательстве к совершению...
7 июня 2017
Предполагаемый организатор лондонского теракта задержан в Ирландии
Задержание второго подозреваемого в организации теракта на Лондонском мосту проведено в городе Уэксфорд (Ирландия), сообщают Irish Times. Подразделение по борьбе с терроризмом ирландской полиции арестовало в юго-восточной части страны подозреваемого в организации лондонского теракта, совершенного 3...
7 июня 2017