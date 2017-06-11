Мадрид, 11 июня, 2017, 08:50 — ИА Регнум.

За час до атаки 27-летний Хурам Батт, считающийся Скотланд-Ярдом «мозгом теракта» на мосту Лондона, пытался взять в аренду грузовик весом 7,5 тонны, чтобы повторить «смертельный вояж» тунисца Мохамед Лауэж-Булеля по набережной Ниццы 14 июля 2016 года. Намерения Батту помешала реализовать случайность: на банковской карточке террориста не оказалось достаточного количества средств для внесения залога.

Антитеррор в Британии

«Только по этой экономической причине экстремисту пришлось применить облегченный до фургона Renault вариант транспортного средства массового поражения», — пишет испанская La Razón.

Газета также сообщает, что утром в субботу, 10 июня британская полиция задержала 28-летнего мужчину, предполагаемого сообщника Батта и его подельников. Кроме того, по данным издания, Скотланд Ярд планирует задержать еще не менее 20 человек, имеющих отношения к событиям 3 июня 2017 года.

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