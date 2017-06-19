Лондон, 19 июня, 2017, 06:56 — ИА Регнум. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй выразила соболезнования пострадавшим 19 июня у лондонской мечети в районе Финсбери-парка в Лондоне. Произошедшее премьер охарактеризовала как «ужасный инцидент», сообщает 19 июня агентство Reuters.

Иван Шилов ИА REGNUM Тереза Мэй

«Это ужасный инцидент, — сообщила Мэй. — Все мои мысли связаны с теми, кто был ранен, их близкими и аварийными службами на месте происшествия».

Как сообщало ИА REGNUM, по данным СМИ, опрашивающих очевидцев на месте преступления, жертвами атаки фургона на толпу прихожан местной мечети стали по меньшей мере 12 человек. Предположительно, двое из них скончались.

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Между тем правоохранительные органы пока не предоставили официальной информации о количестве жертв и пострадавших трагедии.

Полицейские подтвердили задержание одного из нападавших. По сообщениям очевидцев, в салоне фургона находились три человека. Есть информация о том, что, выйдя из автомобиля, злоумышленники достали ножи и атаковали ими граждан.

Напомним, белый фургон протаранил толку мусульман, выходивших из здания мечети, около 00:20 19 июня. Ранее сообщалось о вспышке исламофобских настроений после двойного теракта в Лондоне, произошедшего 3 июня.